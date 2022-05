Ar muguras sāpēm, kas moka naktīs, noteikti jāvēršas pie ārsta. Foto: Light Field Studio/SHUTTERSTOCK

Šīs traucējošās muguras sāpes… Ieilgušām vai progresējošām sāpēm noteikti jānosaka iemesls Ieteikt







Regīna Olševska, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pavasarī tik daudz būtu jāpaveic dārzā, jārok un jāstāda, ja vien mugura to ļautu, tā ārstam sūdzas ne tikai seniori. Statistika liecina, ka muguras problēmas ir biežāk ārstētās slimības, pat apsteidzot arteriālo hipertensiju, bet sāpes muguras jostas un kakla daļā – otrās biežākās pēc galvassāpēm.

Kad diski pagalam

Starp diviem mugurkaula skriemeļiem atrodas disks, kas sastāv no skrimšļa. Tā ārējais gredzens ir blīvs, bet iekšpuse mīksta. Ja fiziskas slodzes vai kāda cita iemesla dēļ diska gredzens plīst, mīkstais kodols izlaužas uz āru, nospiežot kādu no tuvumā esošajām nervu saknītēm, izraisot sāpes, notirpumu, muskuļu vājumu kājās vai rokās.

Nereti tā iemesls ir smagumu celšana un pārvietošana, it īpaši, ja tā laikā jāveic arī rotācijas kustība, jo tā ļoti strauji pieaug spiediens uz starpskriemeļu diskiem, it īpaši jostas daļā. Bieži vien mugurkaula diskus sabeidz krāvēji, sanitāres, sociālās aprūpētājas. Nelabvēlīga ietekme uz mugurkaula struktūrām ir arī ilgstošai vibrācijai, no kuras ikdienā cieš autobusu šoferi, traktoristi, tālbraucēji. Ja uz starpskriemeļu diskiem, kuri darbojas kā amortizatori, uztverot un mazinot triecienus, piemēram, braucot pa sliktiem ceļiem, iedarbojas nepārtraukti, pakāpeniski var rasties disku trūce.

“Visbiežāk tās rodas mugurkaula jostas daļas ceturtā un piektā skriemeļa līmenī, taču mēdz būt pacienti, kuriem ir vairākas trūces vienā vai dažādos līmeņos,” stāsta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neiroķirurgs Kaspars Auslands.

Bieži vien pacientam ar diska trūci var palīdzēt medikamentozā terapija, ārstnieciskā vingrošana, fizikālā medicīna vai citas saudzējošas metodes, bet dažreiz vienīgā iespēja novērst sāpes un iespējamo invaliditāti ir ar mikrodiskektomijas un mikrofenestrācijas jeb diska trūces operācijas palīdzību.

Mikrodiskektomija ir saudzējoša operācija, kuru veic caur nelieliem griezieniem ādā. Izmantojot mikroskopisku palielinājumu, ķirurgs izņem bojāto starpskriemeļu diska fragmentu, kas nospiež nervu. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta informācija par gaidīšanas rindām (uz 1. aprīli), pēc ārstu konsīlija atzinuma par valsts naudu to šobrīd veic tikai ilgstoši slimojošiem pacientiem. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā uz to jāgaida 54, bet Rēzeknes reģionālajā slimnīcā – 12 nedēļas.

Izjaukts muskuļu līdzsvars

Stāja ir nepiespiests ķermeņa stāvoklis, kurā turamies vertikāli, īpaši nesasprindzinot muguras un kājas muskuļus. Ideāli pareiza stāja, raugoties no priekšpuses, ir simetriska abās ķermeņa pusēs, ja vien vienā tie nav kļuvuši hipotoniski jeb vāji, bet otrā – hipertoniski jeb sasprindzināti.

Vājie muskuļi ir izstiepušies, gari, bet sasprindzinātie – sarāvušies, īsi, tādēļ stāja kļūst asimetriska, šķība un sāk sāpēt mugura, pleci, turklāt ne tikai pēc fiziskas piepūles, bet arī miera stāvoklī, piemēram, stāvot vai pastaigājoties.

“Veselības centra 4” fizioterapeite Baiba Narvila teic, ka taisnas stājas nodrošināšanā iesaistās gandrīz visi muskuļi, tajā skaitā arī tā saucamā muskuļu korsete, kurā ietilpst kā vēdera priekšējās, sānu un muguras muskulatūra, tā dibena un kāju iekšējie un ārējie muskuļi. Turklāt muskuļu grupām abās ķermeņa pusēs jābūt vienādi spēcīgām. Ja radies muskuļu disbalanss, pieceļoties kājās, uz muguras jostas daļu gulst nesamērīgi liela slodze. Stāju ietekmē arī slimības, traumas, kuru dēļ veidojas muskuļu saīsinājumi, saišu bojājumi.

“Muskuļu korsetes stiprināšanai svarīgi trenēt ne tikai muguras, bet arī vēdera muskuļus. Var sāk kaut vai ar vēdera ievilkšanu un sasprindzināšanu,” saka fizioterapeite.

Paralēli ārstnieciskajai vingrošanai fizioterapeita vadībā var izmantot arī citas sāpju mazināšanas metodes, piemēram, masāžu, manuālo terapiju, elastīgo saišu jeb slinga terapiju.

Muguras sāpju gadījumos visbiežāk tiek izmantotas tādas fizikālās procedūras kā lāzerterapija, elektroterapija, parafīna un ozokerīta aplikācijas, ultraskaņas terapija. Kinezioloģiskā teipošana – pēc īpašas sistēmas pielīmējot lipīgas lentes joslas dažādām ķermeņa daļām, tiek atjaunots normāls muskuļu tonuss, veicināta limfas attece, mazinātas sāpes, tūska…

Laba alternatīva pretsāpju tabletēm ir arī akupunktūra – sena ķīniešu tradici­onāla ārstniecības metode, kuru var izmantot, lai efektīvi ārstētu gan galvassāpes un migrēnu, gan muguras, plecu un kakla daļas sāpes, sporta traumu sekas, turklāt adatu terapijas kursa efekts saglabājas sešus mēnešus vai pat ilgāk.

Reizēm nelielas muguras sāpes iespējams novērst ar ortopēdiskajām zolītēm, kas koriģē un pareizi pārdala slodzi pēdās, labvēlīgi ietekmējot stāju un panākot muskuļu spēka līdzsvaru abās ķermeņa pusēs.

Uzmanību –aizdomīgas sāpes!

Lai gan vairumā gadījumu muguras sāpes rada nepareiza stāja, pārāk liela vai nevienmērīga muskuļu noslodze vai ar novecošanu saistītas deģeneratīvas izmaiņas, tās var būt arī specifiskas jeb nesaistītas ar muskuloskeletālo sistēmu.

Rīgas Stradiņa universitātes profesore, neiroloģe un algoloģe Ināra Logina mudina pievērst uzmanību brīdinošiem simptomiem, kurus nevar atstāt bez ievērības. Tie ir: izteiktas sāpes naktī, miera stāvoklī vai ļoti intensīvas sāpes pie visniecīgākās kustības, sāpes kopā ar paaugstinātu temperatūru, kurai nav cita medicīniska izskaidrojuma, piemēram, gripa, sāpes, kas ilgst vairāk par sešām nedēļām, ar katru dienu kļūst arvien stiprākas.

Galu galā ilgstošas muguras sāpes var būt priekšvēstnesis arī onkoloģiskiem procesiem. Šādos gadījumos jādodas pie ģimenes ārsta, kurš vai nu pats, balstoties uz analīzēm un izmeklējumiem, ieteiks piemērotāko ārstēšanu, vai arī nosūtīs pie speciālista padziļinātai izmeklēšanai.

Var būt arī tā, ka pēc apjomīgas izmeklēšanas nekādi bojājumi netiek atrasti. Tad pacientam vajag vērsties pie psihoterapeita, psihosomatiskās medicīnas speciālista, jo, iespējams, sāpes ir somatoformas dabas. Somatizācija jeb psihoemocionālo traucējumu izpausme ar fizisku simptomu starpniecību nav slimība, bet gan neapzināts psihes aizsardzības mehānisms pret nepatīkamām, nevēlamām emocijām, iekšējiem konfliktiem.

Noskaidrots, ka hronisku sāpju gadījumā emocionālais fons nosaka to, cik stipri cilvēks izjūt šīs sāpes, tādēļ arī gadījumos, kad muguras sāpēm ir objektīvs iemesls, psihoterapijas laikā iespējams samazināt sāpju slieksni.

Diska trūces simptomi (jostas daļā)

* Asas, šaujošas, pastāvīgas sāpes kājā, kas parasti ir daudz stiprākas nekā mugurā.

* Notirpums, nejūtīgums vienā, retāk abās kājās.

* Tas, kurā vietā jūtamas sāpes un notirpums, atkarīgs no trūces līmeņa, tādēļ simptomi var izpausties sēžā, augšstilba priekšpusē vai mugurpusē, apakšstilbā, kājas priekšpusē, mugurpusē vai sānos, pēdā.

* Sāpes provocē kustības, to intensitāti pastiprina ilgstoša stāvēšana vai sēdēšana, neliela attāluma noiešana, nereti – pat šķaudīšana vai klepošana.

* Ļoti bīstami simptomi ir muskuļu vājums, kurš liecina par ļoti izteiktu nerva nospiedumu, kā arī urinācijas (urīna nesaturēšana, aizture) un defekācijas traucējumi, jušanas traucējumi un vājums abās kājās (zirgastes kompresijas sindroms).