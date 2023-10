Skatītāja jautā: “Speciālas grupas organizē robežpārkāpēju nogādāšanu Latvijā – kāpēc mēs to nevaram apkarot?” Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāda skatītāja uzdeva jautājumu saistībā ar nelegālajiem robežpārkāpējiem: “TV raidījumā rādīja sižetu, ka ir speciālas grupas, kas organizē šo robežpārkāpēju nogādāšanu tālāk Latvijā un aiz Latvijas robežām. Kāpēc mēs to nevaram apkarot? Ja žurnālists varēja izsekot šo sistēmu, tad kāpēc nav nevienas iestādes, kas ar to nodarbojas?”

“Ir iestāde, un to iestādi sauc – robežsardze,” tā savu atbildi skatītājai iesāka Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Pagājušās nedēļas beigās ir jau reģistrēti 97 kriminālprocesi, kas ir ierosināti šogad pret personām, kas organizē un pārvieto šos nelegālos migrantus. Šonedēļ jau šis skaits pārsniedz 100 kriminālprocesus, uzsvēra Pujāts. Kriminālprocesi esot ierosināti ne tikai pret Latvijas pilsoņiem, bet arī ārzemniekiem.

“Robežsardze bija pirmā, kas cēla trauksmi par sodiem, ko piemēro tiesas, ka tie ir nesamērīgi mazi. Un Latvijas Saeima ir noreaģējusi un 2.lasījumā ir pieņemti grozījumi par stingrākām sankcijām, kur ir atcelti alternatīvie sodi – virkne, un par personu nelikumīgu pārvietošanu pār robežu ārkārtas situācijas vai pastiprinātā režīma laikā ar brīvības atņemšanu pat līdz 10 gadiem. Līdz ar to gaidām likuma stāšanos spēkā – provizoriski 20.oktobris. Tūlīt…Līdz ar to Latvijas Saeima ir noreaģējusi pietiekami ātri, Tieslietu ministrija arī atbalstīja. No robežsardzes un Saeimas bija deputātu grupa, kas iesniedza savus priekšlikumus, uzklausot robežsardzi, un šis jau ir pieņemts,” tā skaidroja Valsts robežsardzes priekšnieks Pujāts.

Turklāt šie Krimināllikuma grozījumi ir pieņemti vienbalsīgi – visi Saeimas deputāti par tiem nobalsojuši, uzsvēra Pujāts.

Jau vēstīts, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas robežsargi atturējuši 11 817 cilvēkus, bet humānu apsvērumu dēļ Latvijā ir uzņemti 361 cilvēks, tā liecina apkopotie dati 19.oktobrī.

Pērn visa gada laikā kopā tika novērsti 5286 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, savukārt 217 cilvēkiem humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana netika liegta.

Saistībā ar nelegālās imigrācijas spiedienu no 11.augusta līdz 2024.gada 10.februārim vairākas administratīvajās teritorijās Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kas nomainīja valdības 2021.gada augustā noteikto un vairākkārt pagarināto ārkārtējo situāciju.

Ņemot vērā strauji pieaugušo hibrīdapdraudējumu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, Valsts robežsardze mobilizējusi papildu dienestā esošos robežsargus ārējās robežas apsardzības stiprināšanai. Tāpat robežsardze pieprasījusi papildu atbalstu no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policijas.

Ņemot vērā Baltkrievijas realizēto nelegālās imigrācijas spiedienu, valdība septembra vidū nolēma apturēt Silenes robežšķērsošanas vietas darbību.