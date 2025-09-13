Foto: Evija Trifanova/LETA
Foto: Evija Trifanova/LETA
Lietus pilsētā.

Slapjš, bet silts… Laika prognoze sestdienai 0

LETA
9:10, 13. septembris 2025
Ziņas Dabā

Sestdien Latvijā būs mākoņains laiks un vietām īslaicīgi līs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Diena būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies. Dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +18…+21 grāds.

Rīgā dienā lielākoties būs mākoņains laiks, rīta stundās īslaicīgi uzlīs. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, un gaiss iesils līdz +19…+20 grādiem.

