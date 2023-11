Publicitātes foto

Slimnīcām nepieciešami asins krājumi! Valsts asinsdonoru centrs aicina jauniešus kļūt par supervaroņiem un ziedot asinis!







Ik dienas Latvijas slimnīcām nepieciešami asins krājumi dzīvību glābšanai, un ir tikai viens veids kā tie papildinās. Cilvēks ziedo cilvēkam. Valsts asinsdonoru centrs uzsācis informatīvi izglītojošu kampaņu “Supervaronis? Jā! Ikviens no mums!”, aicinot asinsdonoru kustībai pievienoties jauniešus vecumā līdz 35 gadiem. Donoru vidējais vecums Latvijā pieaug, līdz šī gada novembrim sasniedzot 38 gadus.

Tādēļ Valsts asinsdonoru centra rīkotās sociālās kampaņas laikā tādas jauniešu vidū populāras personas kā Edart.tv veidotājs EDGARS AIVARS, tiktokeres ELĪZA KUPČA (SQUADPERSON), IVETA JAUNZEME (IVETASAZO) un UNDĪNE OZOLIŅA (UNDIXONE), kā arī reperis un hiphopa mākslinieks DENISS STEPANOVS, kulinārijas blogeris PIPARS un hip-hop mākslinieks FIŅĶIS aicinās jauniešus uzdrīkstēties palīdzēt glābt dzīvības un ziedot asinis, lai dzīvība nepārtrūkst! Lai pievērstu asins ziedošanas nozīmei lielāku uzmanību un aicinātu jauniešus pievienoties asinsdraugu lokam, kampaņas vēstneši organizēs komandu sacensību, kura vārdā cilvēki visvairāk ziedos asinis. Asinis ziedot par kādu no vēstnešiem, protams, aicināts ikviena vecuma cilvēks, kura veselības stāvoklis ļauj ziedot asinis.

“Ikviena cilvēka, kurš ārstējas slimnīcās vai kuram nepieciešama operācija, veselība un dzīvība ir tieši atkarīga no asinsdonoru aktivitātes un atsaucības. Tā ir sava veida superspēja, kas piemīt ikkatram, kurš drīkst ziedot asinis, dāvāt otram pašu vērtīgāko – dzīvību. Mūsu sabiedrība diemžēl noveco un pēdējo trīs gadu laikā būtiski aug gan vidējā donora vecums, gan vidējā pirmreizējā donora vecums. Šīs kampaņas mērķis ir likt jauniešiem aizdomāties, ka par supervaroni viens otram varam kļūt pavisam vienkārši, veltot 15 minūtes sava laika, izdarot tik vienkāršu, nesāpīgu, bet ļoti būtisku darbu – ziedot asinis,” aicina Valsts asinsdonoru centra direktore Egita Pole.

“Esam patiesi gandarīti par sadarbību ar VADC un regulārām kopīgām aktivitātēm, kas ir ne tikai daļa no Narvesen korporatīvās sociālās atbildības, bet arī ikviena Latvijas iedzīvotāja atbildība. Kopā mēs varam aktualizēt un atgādināt sabiedrībai par asins ziedošanas nepieciešamību. Šī jauniešu kampaņa ir lieliska iespēja atgādināt, ka rūpēties vienam par otru – ziedot asinis – nav nemaz tik sarežģīti, bet ļoti, ļoti būtiski. Esam gandarīti, ka vienlaikus ar šīs kampaņas sākumu “Narvesen” būs pieejamas īpaša dizaina karsto dzērienu krūzītes ar atgādinājumu pievienoties asins draugu lokam. Aicinu ikvienu rūpēties par apkārtējiem, lai kopā padarītu pasauli labāku!”, saka “Reitan Convenience Latvia” (“Narvesen”) Mārketinga un komunikācijas departamenta direktore Ilze Dumceva.

22. novembrī donoru pieņemšanas vietā “Sakta”, Rīgā, norisinājās kampaņas atklāšanas pasākums, kur minētie vēstneši pārtapa par supervaroņiem. Viņi ziedoja asinis paši, aicinot to darīt arī citus un sākot savstarpēju supervaroņu sacensību.

“Cilvēks ir sociāla būtne, un mēs esam atkarīgi viens no otra – no rīcības vai bezdarbības. Tāpēc – ja tev ir iespēja palīdzēt, tad tas vienkārši ir jādara! Mēs esam cilvēki, un ziedot asinis ir cilvēcīgi,” pamatojot savu dalību akcijā, uzsver viens no kampaņas vēstnešiem, kulinārijas blogeris Pipars. “Labākais veids ir piemērs, jo, ja tu pats nedari, tu nevari gaidīt no citiem. Es ļoti ceru, ka tikšu sadzirdēts!”

„Man tas nozīmē ļoti daudz, ja es varu iesaistīties un palīdzēt cilvēkam, kurš ir nonācis grūtībās. Tam es ar lielāko prieku veltu savu enerģiju!”, norāda hiphopa mākslinieks Deniss Stepanovs. „Ir ļoti grūti izkļūt ārā no rutīnas un šī apļa, kurā bieži vien mēs iesprūstam, kad domājam tikai par sevi. Ir grūti izaugt mentāli, dvēseliski un izaugt arī kā cilvēkam, ja tu neaizdomājies par citu cilvēku, kuram ir nepieciešama palīdzība. Uzskatu, ka tā vajadzētu funkcionēt šai pasaulei, un uz tādas bāzes tai vajadzētu tikt būvētai – ka mēs palīdzam viens otram.”

Šogad Latvijā līdz 1. novembrim asinis ziedojuši 30 994 cilvēki, bet pērn visa gada laikā – 32 741. Līdz ar sociālo kampaņu “Supervaronis? Jā! Ikviens no mums!” VADC uzsācis kārtējo darba ciklu jaunu donoru piesaistei, kam jānodrošina arī turpmāka Latvijas asinsdonoru kustības ilgtspēja un asinskrājumu drošība ilgtermiņā.

Kampaņas pamats ir sacensība starp kampaņas vēstnešiem – kurš vislabāk spēs motivēt savus sekotājus paveikt cēlu darbu. Donoram vajadzēs informēt, par kuru no vēstnešu komandām viņš ir, un ikviens jebkura vecuma donors asinis varēs nodot pastāvīgajās asins ziedošanas vietās, kā arī telpu un speciālā autobusa izbraukumos. Ar sev tuvāko vietu, kur noziedot asinis, var iepazīties mājaslapā www.donors.lv. Vēstnešu sacensība paredzēta līdz šī gada 19. decembrim. Rezultātiem varēs sekot līdzi Valsts asinsdonoru centra sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Tāpat katrs no kampaņas vēstnešiem uzņemsies gādību par vienu īpašo izbraukumu, kurā aicinās apmeklēt savus sekotājus – par tiem papildu informācija būs gan VADC, gan influenceru sociālajos tīklos. Tāpat jaunieši nemitīgi radīs saturu savos sociālos tīklos, atgādinot par kampaņu, tādējādi ejot uz galveno mērķi – panākt, ka asins ziedošana kļūst par jauniešu ikdienas mazo supervaroņa darbu.