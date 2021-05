“Šodien katrs no mums var ielikt video, kur Levits aicina uzbrukt Krievijai,” Linga par “fake” ziņām un maskām raidījumos Ieteikt







“Man watsapp aplikācijā atnāca video, kur Putins ar Merkeli it kā dzied “You’re my heart, you’re my soul”. Mutes kustības pārveidotas, viņi dejo. Es brīnījos, kā var tādā līmenī uztaisīt telefonā joku video. Tas nozīmē, ka šobrīd, kad visi raidījumi un video uzrunas notiek maskās, uztaisīt var jebko,” Rīgatv 24 raidījumā “Preses Klubs” “Deepfake” jeb “dziļviltojuma” tehnoloģijas apspriež režisors, mūzikas producents Igors Linga.

“Tas ir 21. gadsmits!” Viņš atceras, ka kādreiz skatījās filmas, kur tika paredzēts, kā tehnoloģijas būs attīstījušās līdz mūsdienām, bet neviens neparedzēja, ka būs tāds “deepfake” jeb “dziļviltojuma” tehnoloģijas iespējas.

“Tas pārvērtīsies par farsu, jo visi to pratīs, bērni mācēs uztaisīt dažādus nepatiesus video un neviens neticēs tam, ko redz, jo viss tik ātri mainās. Kādreiz “Panorāmu” ieslēdzām konkrētā laikā, tagad skatāmies, kad gribam,” viņš saka.

Linga atklāj, ka ir runājis ar citiem arī vispārīgi par video apstrādes kultūru šodien.

“Kā tas ir, ka tagad video var uztaisīt katrs bērns, paņem telefonu, nofilmē, ieliek “youtube” platformā. Vieni iegulda tūkstošus, mācās gadiem, lai apgūtu video apstrādes programmas un iespējas, cits paņemt telefonu, ieliek video un viss, bet tas neko nedegradē, tas, kurš ir mācījies, tas ceļ līmeni, kurš nemāk, tāpat būs spiests mācīties. Šobrīd “deepfake” ir svarīga tēma sabiedrībā, bet pēc diviem gadiem tas pazudīs,” Linga uzskata.

“Šodien, jā, mums tas ir svarīgi. Ja kāds ieliks video ar Levitu, kurš maskā it kā saka, ka jāuzbrūk Krievijai, nevienu tas baigi nepārsteigs, jo viss ir jāpierādā, cilvēkiem ir šoks šobrīd par to, ka tehnoloģijas ir tik tālu attīstījušās,” viņš domā.

Video, kur it kā Obama saka to, ko patiesībā ierunājis ir cits cilvēks.