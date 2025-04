Naktī uz svētdienu, no 12. uz 13. aprīli, debesīs būs novērojams īpašs pilnmēness – tā sauktais Rozā Mēness. Lai gan astronomiskā parādība tiek dēvēta par “rozā pilnmēnesi”, šoreiz debesīs tas mirdzēs zeltaini baltā vai sudrabaini baltā krāsā, un pats mēness šķitīs nedaudz mazāks nekā parasti.

Pilnmēness kulminācija Latvijā gaidāma svētdienas rītā, 13. aprīlī pulksten 3:23, kad Mēness būs vistālāk no Zemes.

Kāpēc to sauc par “Rozā Mēnesi”? Lai gan šis Mēness nebūt nebūt nav rozā krāsā, tādu nosaukumu tam devuši Amerikas iedzīvotāji, jo šajā laikā savvaļā sāk ziedēt tā saucamie zemie flokši jeb sārti ziedi. Tie zied agrā pavasarī Amerikas un Kanādas teritorijā.

Ko vēl sagaidīt šogad?

Pēc aprīļa pilnmēness vēl šogad būs astoņi pilnmēneši, kas, iespējams, būs novērojami arī Latvijā. Nākamie pilnmēneši būs 12. maijā, 11. jūnijā, 10. jūlijā, 9. augustā, 7. septembrī, 6. oktobrī, 5. novembrī un 4. decembrī.

Šī gada laikā būs novērojami arī vairāki aptumsumi. Pilns Mēness aptumsums būs 7. un 8. septembrī, kad Mēness kļūs sarkans, ko dēvē par asinssarkano mēnesi. Savukārt daļējs Saules aptumsums būs 21. septembrī.

