Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju par bojāgājušo skaitu pulksten 11:55.

Spēcīgu rudens vētru un lietusgāžu izraisītos plūdos Spānijā gājis bojā 51 cilvēks, trešdien paziņojušas varasiestādes.

Iepriekš Valensijas apgabala valdības vadītājs Karloss Masons apstiprināja, ka ir atrasti bojāgājušo līķi, bet neminēja precīzu skaitu, kamēr vēl nav informētas upuru ģimenes. Laikraksts “El Pais”‘ ziņoja, ka Kastīlijas-Lamančas apgabala Albasetes provincē ir pazuduši bez vēsts seši cilvēki. Bija ziņots arī par viena cilvēka pazušanu Valensijas apgabalā.

Valsts meteoroloģiskais dienests “Aemet” ziņoja, ka vētras atnešušas ne tikai stipru lietu, bet arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Vētras ir izraisījušas upju pārplūšanu, appludinot ielas, mājas un laukus, un plūdu ūdeņi aiznesuši automašīnas un kokus.

Vietējie mediji ziņoja, ka nopietni brīdinājumi par sliktiem laikapstākļiem tagad ir spēkā 10 no 17 Spānijas autonomajiem apgabaliem. Sevišķi smagi ir skarti Andalūzijas, Mursijas un Valensijas apgabali, kas ir populāri atpūtnieku vidū.

Plūdi otrdien izraisīja haosu plašā teritorijā no Malagas provinces Spānijas dienvidos, līdz Valensijai valsts austrumos. Netālu no Malagas no sliedēm noskrēja ātrvilciens ar 276 pasažieriem, bet neviens cilvēks avārijā necieta. Tika pārtraukta ātrvilcienu satiksme starp Valensijas pilsētu un Madridi, kā arī apturēta satiksme vairākās piepilsētas līnijās.

Valensijas pilsētas mērija paziņoja, ka trešdien ir atceltas visas mācību stundas skolās un sporta pasākumi, un pilsētas parki būs slēgti.

12 lidmašīnas, kurām bija paredzēts nolaisties Valensijas lidostā, tika novirzītas uz citām Spānijas pilsētām stipra lietus un vēja dēļ. Šajā lidostā arī tika atcelti vēl 10 ienākošie vai izejošie reisi.

Meteorologi prognozē, ka rudens vētras Spānijā plosīsies vismaz līdz ceturtdienai.

Come for a break in Spain they said. It’ll be relaxing they said Ribera Alta near Valencia this afternoon pic.twitter.com/gtacKuQfM3 — Dave Throup (@DaveThroup) October 29, 2024

That’s impressive what’s happening in Spain

Below precipitation animation from our satellite 🛰 product available in real time https://t.co/vtCDs1cBm4 — H SAF (@HydroSAF) October 30, 2024

Horrible footage from Valencia, Spain. The city is under heavy flood https://t.co/baaRc1KRpU — Mamabear (@doorci23) October 30, 2024

Woman and her little dog rescued in Valencia, Spain. So much recent flooding around the world is scary pic.twitter.com/k81u0gW345 — Roy Drones Jr (@chiweethedog) October 30, 2024

BREAKING: Chiva, Spain is experiencing “catastrophic flooding it feels like the world is ending!” 13.5 inches of rain in 4 hours! 🤯 4:30 PM and 8:30 PM today!

The flooding in Valencia, Spain is devastating

Pray for Spain 🙏🙏#ChivaFlood #Flood #Spain #HelpNeeded pic.twitter.com/9tQfSzjoW3 — Ramesh kumar (@Rameshk77547305) October 30, 2024