Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Inita Šteinberga

Svētdien termometra stabiņš sasniegs šovasar reti pieredzētu temperatūras atzīmi 0

LETA
15:48, 6. septembris 2025
Ziņas Dabā

Svētdien gaidāms īslaicīgs lietus, bet gaiss sakarsīs līdz +27 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Vai drīkst pļaut slapju vai mitru zāli? Atklājam, kāpēc šis ieradums var maksāt dārgi 42
Veselam
Jūties noguris? 12 pārtikas produkti, kas palīdzēs ātri atgūt enerģiju un to nodrošināt visas dienas garumā
1 miljons kritušo un ievainoto, bet Ukrainā joprojām krievu karaspēks kā teju puse Latvijas iedzīvotāju 78
Lasīt citas ziņas

Pūtīs lēns vējš, atsevišķos rajonos gaidāma migla, dūmaka.

Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +22…+27 grādi.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Visu spēli bija tāda sajūta” – Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki komentē aizvadīto spēli
VIDEO. Trīs vistas dod triecienu kaķim – drosmīgais uzbrukums pārsteidz skatītājus
Veselam
No glamūra līdz šausmām: telefonu un filtru apsēstība tuvākajā nākotnē pārvērtīs influencerus līdz nepazīšanai

Rīgā dienas laikā gaiss iesils līdz +26 grādiem. Rīta puse būs mākoņaināka, bet atlikušo dienu lielākoties debesis būs skaidras. Brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus.

Savukārt gaidāmajā naktī rietumu rajonos tiek prognozētas stipras pērkona lietusgāzes. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +14…+19 grādi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vasarā bērni zaudē līdz pat 3 mēnešiem zināšanu; kā palīdzēt bērniem ātrāk pierast pie skolas režīma pēc brīvlaika?
Veselam
Vasaras brīvlaiks sagrauj bērnu koncentrēšanos. Ko darīt vecākiem, pirms nav par vēlu?
RAKSTA REDAKTORS
Vai bērna vasaras darbs nozīmē, ka zaudēsiet nodokļu atvieglojumus? Atbildi sniedz VID
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.