"Tā vairs nav tā Ukraina, kas bija pirms kara." Piebalgs skaidro, kāpēc Ukrainas uzņemšana Eiropas Savienībā ir tik sarežģīta

8:52, 29. marts 2026
Viedokļi

Jau vairākus gadus visi runā par Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai, taču pagaidām tās aizvien ir tikai runas. To TV24 raidījumā “Globuss” komentē bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs, pašreizējais ekspertu grupas pārstāvis Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā Andris Piebalgs.

TESTS. Saliec kopā pirkstus, un mēs atklāsim kādu tavas personības noslēpumu
Trīs maģiski datumi: šiem cilvēkiem piešķirta unikāla dāvana, par ko nojauš vien retais
Deputāte iesaka iedzīvotājiem pāriet taupības režīmā un rūpīgi izvērtēt, kam tērē naudu
Viņš skaidro, ka ir veikti aprēķini, cik daudz mainīsies Eiropas Savienības IKP, ja pievienosies Ukraina. Eksperts piebilst, ka rādītāji nekad nav pārsnieguši pat vienu procentu.

Šī vairs nav tā Ukraina, kāda tā bija pirms Krievijas iebrukuma. Ukraina ir zaudējusi daudz cilvēku – gan tos, kas krituši karā, gan tos, kas aizbraukuši.

Tāpat eksperts piebilst, ka Ukrainas uzņemšana Eiropas Savienībā nebūs tādā pašā formātā, kā tas bija Latvijai un citām valstīm.

“Mani uztrauc drošība. Ukraina, neesot Eiropas Savienībā, mums drošības ziņā neko nedod, taču, esot Eiropas Savienībā, tā būtiski pastiprina drošību,” skaidro eksperts.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

