Tabakas tirdzniecības izmaiņas mazinājušas klientu plūsmu un potenciālo peļņu kioskos; tos ver ciet 3
Līdz ar izmaiņām tabakas izstrādājumu tirdzniecībā mazajos kioskos samazinājusies klientu plūsma un potenciālā peļņa, intervijā aģentūrai LETA pauda “Narvesen” un “Caffeine” pārvaldītāja SIA “Reitan Convenience Latvia” valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena.
Komentējot mazāko kiosku izzušanu pie transporta pieturām un citās vietās, Dovidena norādīja, ka tas ir saistīts ar uzņēmuma koncepciju, kas paredz, ka “Narvesen” vēlas būt klientu pirmā izvēle dzērienu un ēdienu iegādei līdzņemšanai. Lai to varētu nodrošināt, ir nepieciešami atbilstoši apstākļi, un mazie preses kioski tam vairs neatbilst ne ierobežotās platības, ne normatīvo aktu prasību dēļ par to, kādiem ir jābūt nosacījumiem, ja tiek tirgota pārtika.
Viņa atzīmēja, ka mazie kioski bija labs bizness, un bija noteikta franšīzes ņēmēju daļa, kas labprāt strādāja šajās tirdzniecības vietās. Savukārt 2025. gadā stājās spēkā izmaiņas likumos, kas bija saistītas ar tabakas izstrādājumu tirdzniecības ierobežojumiem, un tabaka ir viena no preču pamatgrupām tieši šāda veida tirdzniecības vietās. Tas būtiski samazināja gan klientu plūsmu, gan potenciālo peļņu, un faktiski mazie kioski kļuva par zaudējumus nesošu biznesu.
“Atteikšanās no mazajiem kioskiem no mūsu puses nekādā gadījumā nav viegls lēmums. Franšīzes ņēmēji nav mūsu darbinieki, un mēs viņiem nevaram vietā piedāvāt citu darba vietu, bet mēs viņiem piedāvājām tirdzniecības vietas, kas tajā brīdī bija pieejamas, vai darbu pie kāda cita franšīzes ņēmēja. Mēs iespēju robežās meklējām šādus risinājumus,” minēja Dovidena.
Vienlaikus Dovidena uzsvēra, ka šādi mazi kioski nav “Narvesen” nākotne. Atsakoties no kioskiem, atbrīvojas līdzekļi investīcijām citur, un pērn uzņēmumā modernizēja piecas tirdzniecības vietas, arī šogad notiks modernizācija. Notiek darbs pie jauniem “Narvesen” konceptiem, kurus varētu piedāvāt.
Runājot par uzņēmuma potenciālu, Dovidena norādīja, ka “Narvesen” ir ērtas iepirkšanās koncepts, un tam galvenais kritērijs ir liela klientu plūsma. “Svarīgi ir, lai mēs pircējiem varam piedāvāt, ko viņi vēlas, kur viņi vēlas un kad viņi vēlas. Ja pircēju plūsma nav pietiekama, tad tirdzniecības vieta tur atrasties nevar. Latvijā liels izaicinājums ir tajā, ka 63% potenciālās klientu plūsmas ir koncentrējusies Rīgā un ap Rīgu,” viņa pieminēja.
Dovidena atzīmēja, ka uzņēmums skatās uz transporta mezgliem, pilsētas centru, slimnīcām un izglītības iestādēm. 2021. gadā uzņēmums eksperimentēja ar pilna pārtikas klāsta piedāvājumu visās reģionālajās pilsētās, lai saprastu reģionu potenciālu. Lielākajā daļā pilsētu tas nostrādāja, tādēļ reģioni esot interesanti.