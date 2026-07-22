Tādu Rūtu Dvinsku neviens Latvijā vēl nav redzējis: no dārza un kapļiem līdz tverkošanai seksīgā tērpā 0
Rūta Dvinska ir plaši pazīstama sieviete. Viņa ir Latvijas televīzijas personība, pasākumu vadītāja un satura veidotāja. Plašāku atpazīstamību viņa ieguvusi kā televīzijas raidījumu vadītāja, regulāri vadot dažādus kultūras, izklaides un sabiedriskus pasākumus. Sociālajos medijos Dvinska aktīvi dalās ar ieskatiem par ģimenes dzīvi, modi, ceļošanu un ikdienu, pulcējot plašu sekotāju loku.
Tomēr arī tiem, kas izklaidē citus, arī pašiem ir jāatpūšas. Ar iespaidīgiem video un bildēm savu izklaidi Bad Bunny koncertā sekotājiem atrādījusi Dvinska.