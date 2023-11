Tapusi grāmata par Latvijas basketbola leģendu Alfrēdu Kraukli Ieteikt







Ar Alfrēda Kraukļa piemiņas fonda gādību klajā nākusi grāmata “Alfrēds Krauklis. Basketbola leģenda ar turpinājumu”, kas iegādājama Jāņa Rozes grāmatnīcās un lasīšanai pieejama Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Alfrēds Krauklis (08.12.1911 – 17.11.1991) 20. gadsimta trīsdesmitajos gados bija viens no Latvijas labākajiem basketbolistiem – 1939. gadā Eiropas vicečempions. Viņš bija vienīgais no pirmskara zvaigžņu plejādes, kas sveiks izgāja cauri kara vētrām un turpināja Latvijā darīt to, ko gribēja visvairāk un prata vislabāk – strādāt basketbolā.

Grāmatā ar 1990. gadā ierakstītas intervijas starpniecību ieskanas paša Alfrēda Kraukļa balss. Atmiņās par Veco dalās gan meita Māra un mazmeita Inga, gan audzēkņi VEF komandā Cēzars Ozers, Oļģerts Jurgensons un Jānis Zeltiņš, gan VEF basketbola skolas audzēknis žurnālists Atis Klimovičs. Spēlētāja Alfrēda Kraukļa gaitām ar vēsturnieka precizitāti un rūpību izsekojis vēsturnieks Andris Zeļenkovs, leģendārā meistara vārdā nosauktās sporta skolas pieredzes un tradīciju stāstus apkopojis žurnālists Reinis Lācis. Latvijas Sporta muzeja un ģimenes krājumos atrodamās fotogrāfijas, diplomus un relikvijas grāmatā integrējis mākslinieks Guntars Petris. Stāstus kopā salicis, apstrādājis un papildinājis Guntis Keisels.

“Ar šo grāmatu vēlamies atstāt mūžīgu liecību par Alfrēda Kraukļa devumu Latvijas basketbola attīstībai, vienlaikus cenšoties atklāt viņa cilvēcisko pusi,“ uzsver grāmatas idejas autori Jānis Rimbenieks un Jānis Labucs.

Piebildīšu – šī ir grāmata par Alfrēdu Kraukli un grāmata par Latvijas basketbolu teju visu simt gadu garumā, jo šīs divas tēmas nav nošķiramas. Tāpēc lasītājus gaida gan pārskats par Latvijas basketbola pirmo divu desmitgadu svarīgākajiem svarīgākajiem faktiem, gan ieskatīšanās Rīgas “Spartaka” un tā pēcteča VEF meistarkomandas noslēpumos, gan stāsts par to, kā Aleksandrs Gomeļskis, būdams Padomju Savienības izlases galvenais treneris zaudēja Latvijas (PSR) izlases vadītāja posteni, gan vizīte padomju muitas postenī.

Priecīgu lasīšanu!

Guntis Keisels, Grāmatas “Alfrēds Krauklis. Basketbola leģenda ar turpinājumu” sastādītājs un redaktors