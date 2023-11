“Tas ir līdz šim vislabāk Latvijas tēla spodrināšanā ieguldītais miljons!” Soctīklā emocionāli vērtē “Michelin” piešķirto zvaigzni Latvijas restorānam

“Es domāju, ka tas ir līdz šim ar atrāvienu vislabāk Latvijas tēla spodrināšanā ieguldītais miljons. Jā, riepu zvaigznēm ir inflācija, bet tās joprojām ir visatpazīstamākā kvalitātes zīme ēstuvēm pasaulē. Labi padarīts darbiņš, LIAA Latvija,” tā soctīkla vietnē “X” paudis uzņēmējs Normunds Bergs.

Berga ierakstam pievienoja savas replikas citi soctīkla lietotāji. “Galvenais, lai ieguldītais caur nodokļiem atnāk atpakaļ,” tā raksta Agris. “Vismaz labākos klientus varēs vest uz “Michelin” restorānu un nebūs jautājumu “kas tas ir”,” priecājās Jānis.

Kāds savukārt norādīja: “Nedabūja 5% PVN, vismaz iedeva vimpeļus un medaļas.” Toms piekrītoši raksta: “Nu nezinu gan, kad ēdināšanas iestādes lūdz PVN samazinājumu, lai varētu uzelpot un pat neaizslēgties, tad naudas nav, kad jāsamaksā 1.5miljoni kaut kādai zūrijai, tad – paturi manu speķa pīrādziņu.”

Uzņēmējs Bergs savukārt savā ierakstā bija komentējis kādu citu soctīkla vietnes “X” lietotājas Lindas ierakstu saistībā ar piešķirto “Michelin” zvaigzni Latvijas restorānam.

“Jau vairākas stundas cilvēki “es nekad pasaulē neesmu saticis nevienu, kas izmantotu “Michelin” ceļvedi”, un “es nekad neesmu bijis “Michelin” restorānā” raksta ķengas par gastronomiju un viesmīlības nozari. Tas lieliski raksturo kultūras līmeni Latvijā,” tā savukārt soctīklā “X” raksta Linda.

Arī šim ierakstam komentāru netrūka. Uldis uzskata: “”Michelin” nenorāda uz kultūras līmeni, bet uz naudas maka biezumu. Nu neatbilst mūsu iedzīvotaju vidējais maciņa biezums “Michelin” līmenim.”

“90% Latvijas iedzīvotāji nevar atļauties ēst uz šķīvja uzliktu sparģeli pārklātu ar šokolādes krēmu Brīvības pieminekļa rakstā par 28.50 EUR. Tātad jautājums – kam tad ir vajadzīgs?” jautā kāds cits.

“Pastāsti to skolotājam vai policistam, kuram ir jāskatās uz šo “kultūru”, kura valstij izmaksāja 1.7 miljonus, kamēr viņi saņem 900. Bruto. Nekulturālie, pareizi? Tā vietā, lai esošajā situācijā Latvija nopirktu artilēriju, mēs izmetam naudu bagāto cilvēku izpriecās. Vēl atliek tualetēs izvietot tvertnes vemšanai, lai var rīt vēl, protams, “kulturāli” un parkos soliņus- tikai “kulturālajiem”. Tad varēsim šo valsti arī beigt, tā Lindas ierakstu komentēja kāds vīrietis.

“Paskatījos “Max Cekot” ēdienkarti – iespēja tikai degustācijas ēdienkarte 150 eiro+ bezalkoholiskie dzērieni 105 eiro, 12.5% apkalpošanas maksa (saprotu, ka papildus iepriekš minētajam). Ja pareizi saprotu, tas ir 1 personai,” piebilda Zīlīte.

Duksis nosaka: “Tiem, kuri dzīvo no algas līdz algai ir savi Michelin!”

“Man domāt, vismaz 95% no pārējās pasaules iedzīvotājiem ne acu galā nav redzējuši “mišlēn ceļvedi” un nekad nav bijuši nevienā mišlēna ēstuvē,” uzskata vēl kāds komentētājs pie Lindas ieraksta.

Arī Ivaram ir savs viedoklis: “Nu un pastāstiet, kāda velna pēc man, vajag, kaut kāds tur Mašīlen ceļvedis, es tāpat zinu kur ir labākās ēstuves, bez visādiem MušiSušī…”

Portāls LA.LV jau informēja, ka otrdien, 21.novembrī, pasaulē populārākajā restorānu ceļvedī “Michelin Guide” tika iekļauti 22 Latvijas restorāni, savukārt “Michelin” kvalitātes zvaigzne piešķirta Rīgas restorānam “Max Cekot Kitchen”.

“Michelin Selected Restaurants” ceļvedī iekļauta “Pavāru māja”, “Tauro”, “Zoltners”, “Mo”, “3 pavāri”, “Whitehouse”, “36.līnija”, “John”, “COD”, “Le Dome”, “Chef’s Corner”, “Barents Coctails & Seafood”, “Barents”, “Aqua Luna”, “Entresol”, “Ferma”, “Neiburgs”, “Tails”, “H.E.Vanadziņš”, “Akustika”, “KEST” un “Riviera”.

Max Cekot Kitchen receives a #MICHELINStar

A former warehouse is home to this sophisticated restaurant, where a creative surprise menu sees flavours come together in perfect harmony#Riga #Latvia #MICHELINGuideLV #MICHELINStar pic.twitter.com/wZyosFf8eL

— The MICHELIN Guide (@MichelinGuideUK) November 21, 2023