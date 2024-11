Foto: Ekrānuzņēmumi no “X”

“Tas parāda, kas notiek sabiedrībā…” Cilvēkos sašutumu raisa ar pretzagšanas birkām aprīkotie produkti Ieteikt







Tērzēšanas platformā “X” diskusiju aizsākusi Madara, kura dalījusies ar diezgan skaudru novērojumu veikalā. Viņa pamanījusi, ka ar pretzagšanas birkām aprīkoti zīdaiņu piena maisījumi. “Prātam neaptverami un skumji, ka kādam ir vajadzība zagt bērnu piena maisījumu,” viņa raksta.

Reklāma Reklāma

“Šodien acīs iekrita šī ļoti stingra pretzagšanas sistēma. Prātam neaptverami skumji, ka kādam ir vajadzība zagt bērnu piena maisījumu. Cenas, protams, kosmosā, manuprāt, specializētam zīdaiņu um bērnu ēdienam būtu jābūt ar mazāku PVN likmi un to cenas jākontrolē valstij,” vietnē “X” norāda Madara.

Tas parāda, kas notiek sabiedrībā

“Tas pats par šo – lētajam alum pretzagšanas birkas. Vīnam utt. nav – tas parāda, savā ziņā, kas notiek sabiedrībā, bet par ko mēs nezinām… Līdzīgi ir ar kafijas pakām – tām arī mēdz būt tie sieti… Piekrītu, ka piena maisījumam jābūt labāk pieejamam, jo nu ir jaunās mātes, kam to vajag!!!” uz viņas ierakstu atbild Ferdinands.

“Pa 8 gadiem Kabrita cena nav mainījusies. Bet, protams, lēti tas nav. Then again, Kabrita ir viena no dārgākajām opcijām, ir lētākas alternatīvas,” norāda ieraksta komentētāja ar segvārdu reālaIVFmamma.

Cita komentētāja vārdā Ilze norāda: “Ne jau vajadzība, bet zagt un tirgot.” Viņai piebalso arī Gerda: “Kafija arī šādi tiek tirgota. Vietām arī alkohols. Nav gluži tā, ka tikai bērnu pārtiku zog.”

Tikmēr ieraksta autore atsaka: “Bez kafijas var iztikt, bet, ja kādam ir jāzog, lai pabarotu bērnu, tā ir milzīga problēma.”