Cīrulis vai pūce – kurš bioritms patiesībā ir veselīgāks cilvēkam? 0
Daži cilvēki jau sešos no rīta ir možuma pilni, bet citi īsto enerģijas vilni sajūt tikai vēlu vakarā. Un lai cik bieži sabiedrībā slavētu agros putniņus, zinātnieki saka – viss nav tik vienkārši.
Miega speciālisti skaidro, ka katram cilvēkam ir savs hronotips – organisma dabiskā nosliece uz agrāku vai vēlāku gulētiešanu un celšanos. Tieši tas lielā mērā nosaka, kad jūtamies enerģiski, produktīvi un gatavi darbam.
Kāpēc vieni lec ārā no gultas pirms modinātāja, bet citi atdzīvojas tikai, tuvojoties naktij?
Rīta cilvēki jeb tā dēvētie “cīruļi” parasti mostas agri un vislabāk jūtas dienas pirmajā pusē. Savukārt “pūces” vakarā kļūst možākas un ilgāk nakts stundās saglabā enerģiju. Zinātnieki atzīst, ka to lielā mērā nosaka ģenētika un organisma bioloģiskais pulkstenis. Pavasarī un vasarā šis miega režīms ir īpaši ideāls, jo diennakts ritms dabiski sakritīs ar saullēktu.
Turklāt hronotips dzīves laikā var mainīties. Pusaudžu gados cilvēki biežāk ir pūces, bet ar gadiem daudzi sāk mosties agrāk.
Cīruļu un pūču plusi un mīnusi
Ilgu laiku valdīja uzskats, ka tie, kuri agri ceļas, ir veiksmīgāki, disciplinētāki un veselīgāki. Daļēji tas skaidrojams ar to, ka tradicionālais darba un skolas ritms vairāk pielāgots tieši rīta cilvēkiem. Tāpēc viņiem bieži ir vieglāk ievērot stabilu režīmu.
Pētījumi rāda, ka pūcēm biežāk šādās situācijās draud miega bads, jo sabiedrības uzpsiestais ritms viņām neatbilst. Tas savukārt var palielināt depresijas, trauksmes, aptaukošanās un 2. tipa diabēta risku.
Taču eksperti uzsver – tas nenozīmē, ka būt par pūci ir slikti. Problēma bieži rodas nevis no paša hronotipa, bet no tā, ka cilvēks spiests dzīvot pretēji savam dabiskajam ritmam.
Daži pētījumi liecina, ka vakara cilvēki noteiktos uzdevumos var uzrādīt labākus rezultātus – īpaši radošumā, analītiskajā domāšanā un problēmu risināšanā.
Nakts stundās apkārt ir mazāk trokšņa un traucēkļu, tāpēc daudzi tieši tad spēj koncentrēties vislabāk. Arī internetā netrūkst cilvēku, kuri atzīst – viņi jūtas mierīgāk un produktīvāk tieši vēlu vakarā.
Tātad – kurš variants ir labāks?
Zinātnieku atbilde ir pavisam vienkārša – svarīgākais nav tas, vai esi cīrulis vai pūce. Svarīgākais ir pietiekams un kvalitatīvs miegs.
Speciālisti iesaka ievērot stabilu režīmu, gulēt vismaz 7 līdz 9 stundas un pēc iespējas vairāk pielāgot ikdienu savam dabiskajam ritmam. Tieši tas organismam nāk par labu visvairāk.
Un, iespējams, pats galvenais – nav jēgas sevi mocīt, mēģinot kļūt par cilvēku, kāds patiesībā neesi. Ne visi ir radīti pieciem no rīta.
Padomi labākam miegam
Izveidojiet vakara rutīnu un pieturieties pie tās. Galvenais ir konsekvence, un, ja varat padarīt savu rutīnu par kaut ko tādu, ko gaidāt ar nepacietību, jūs, visticamāk, pie tās pieturēsieties, piemēram, karsta duša, pārdomas par dienu un neliela gaismiņa.
Ja iespējams, pielāgojiet savu miega grafiku rīta gaismai. Centieties pavadīt kādu laiku ārā vai pie loga jau uzreiz pēc pamošanās. Dienasgaisma ir visspēcīgākais iekšējā pulksteņa regulators.
Guliet tumšā istabā. Izvairieties no spilgtas gaismas un telefona lietošanas guļamistabā vai iegādājieties acu masku.
Izvairieties no alkohola lietošanas īsi pirms gulētiešanas. Ir zināms, ka alkohols traucē miegu; tas ir nomierinošs līdzeklis, nevis miega līdzeklis.