Tavs totēma dzīvnieks pēc dzimšanas mēneša: ko tas atklāj par tevi? 0
Saskaņā ar daudzām ezoteriskām un garīgām mācībām tiek uzskatīts, ka katram cilvēkam ir īpaša saikne ar kādu dzīvnieku – garīgo ceļabiedru, kas atspoguļo viņa dziļāko būtību un palīdz orientēties dzīves pārbaudījumos.
Šī tradīcija sakņojas Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāju garīgajā pasaulē, kur ticēja, ka starp cilvēku un konkrētu dzīvnieku pastāv īpaša, svēta saikne.
Dažādās cilšu kultūrās šī attiecība izpaudās atšķirīgi. Totēma dzīvnieks varēja būt visa klana vai cilts simbols, norādot uz kopīgu izcelsmi no konkrēta dzīvnieka senča.
Totēms piešķīra aizsardzību, spēku un identitāti visai grupai.
Noskaidro savu totēma dzīvnieku pēc dzimšanas mēneša un tam raksturīgākās iezīmes: