“Arī pret mums viņi bija kaujas pozīcijā,” Bauskas novada pašvaldības policija komentē nošauto suņu gadījumu 0
Jau iepriekš ziņojām par traģisko negadījumu, kuru piedzīvojis zīmola “Modra olas” īpašnieks Modris Konovalovs, kur nogalināti viņa trīs suņi.
Kā vēsta Latvijas Televīzija, suņi bijuši agresīvi un plosījuši stirnu. Privātmājas īpašniece, kurā suņi ieklīduši, neesot varējusi pietuvoties dzīvniekiem, jo tie esot bijuši nekontrolējami un apdraudējuši viņas drošību, tādēļ viņa sazinājusies ar mednieku un uz notikuma vietu izsaukusi Bauskas novada pašvaldības policiju.
Vēl nesagaidot “Dzīvnieku glābšanas dienestu”, mednieks mājdzīvniekus nošāva, tāpēc Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu.
Bauskas novada pašvaldības priekšnieks Egīls Gailis LTV ziņu dienestam skaidro, ka situācija bijusi bīstama. “Aizbraucot uz notikuma vietu, vēlreiz sazinājāmies ar mednieku, saucām arī glābējus. Sapratām, ka tie dzīvnieki ir vai nu šī medījuma dēļ, vai kādu citu apstākļu dēļ kļuvuši nekontrolēti, pārvērtušies jau, nu, realitātē par kaujas ieroci, apdraudēt iedzīvotājus cilvēkam mesties virsū. Arī mēs mēģinājām iet tajā virzienā, arī pret mums viņi bija kaujas pozīcijā. Kaut kādā mirklī, es pat īsti nepateikšu kurā, tika pieņemts lēmums viņus neitralizēt.”
Papildus noskaidrojies, ka suņi savā starpā arī kāvušies, par ko liecināja viņu sakostie purni. Kā norāda Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks, lēmumu par suņu nogalināšanu neesot pieņēmuši pašvaldības policijas darbinieki.
“Mēs nepieņemam lēmumu nogalināt vai nenogalināt dzīvniekus. Mēs nevaram dot tādas vai šādas veida pavēles. Pirmkārt, mednieki mums vispār nekādā veidā nepakļaujas. Tas, ka mēs viņus aicinājām uz turieni izbraukt un izvērtēt situāciju, tas ir viens. Viņi bija tur pirmie. Viņus jau sauca saimniece un pēc tam tikai mūs,” situāciju skaidro Gailis.
Pašvaldības policija ierosinājusi divas administratīvā pārkāpuma procesa lietas. Vienu par to, ka dzīvnieks nodarīja kaitējumu citam dzīvniekam, savukārt otru par to, ka suņi klaiņojuši bez uzraudzības.
Privātmājas īpašnieces meita ziņojusi, ka māte no komentāru sniegšanas atteikusies.