Ārsti brīdina par šo populāro dzērienu – tas ir bīstams cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma 0
Bērnībā tev, iespējams, teica, ka jādzer piens, jo tas ir labs kauliem. Tajā ir zināma patiesība: govs piens satur kalciju un D vitamīnu, divas uzturvielas, kas ir būtiskas kaulu veselībai.
Starp citu, ar piena dzeršana nevajadzētu apstāties bērnībā, ja vien nav laktozes nepanesības. Zinātniskie pētījumi rāda, ka piena dzeršana atbalsta kaulu veselību arī pieaugušā vecumā un vecumdienās.
Tāpat kā daži dzērieni veicina kaulu veselību, citi var kaulus vājināt. Tas ir īpaši svarīgi ņemt vērā, novecojot. Kaulu masas zudums (kad kaulu noārdīšana apsteidz kaulu veidošanās ātrumu) paātrinās sievietēm ap 40 gadu vecumu un vīriešiem ap 50 gadu vecumu. Sasniedzot 60 gadus, kaulu blīvums kļūst par galveno rūpju objektu – 50% sieviešu līdz 65 gadu vecumam diagnosticē osteoporozi, un tāpat 25% vīriešu.
Tomēr kaulu masas zudums noteikti nav neizbēgams. Tas tikai nozīmē, ka jābūt proaktīvākam, lai uzturētu kaulus stiprus ar uzturu un fiziskām aktivitātēm. Tas ietver arī viena populāra dzēriena patēriņa samazināšanu. Ja jūs vēl nenodarbojaties ar spēka treniņiem, jums tas būtu jāsāk.
Jau zināms, ka gāzētie dzērieni var palielināt aptaukošanās, 2. tipa diabēta un sirds slimību risku. Taču tie ir kaitīgi arī jūsu kauliem. Pētījumi konsekventi rāda, ka regulāra gāzēto dzērienu, īpaši kolas, lietošana ir saistīta ar zemāku kaulu minerālu blīvumu un augstāku lūzumu risku, īpaši sievietēm,raksta izdevums.
Regulāra gāzēto dzērienu lietošana negatīvi ietekmē kaulus fosforskābes dēļ. Fosforskābe izjauc kalcija un fosfora līdzsvaru organismā. Pārmērīgs fosfors bez pietiekama kalcija un citiem minerāliem, lai to līdzsvarotu, izraisa kaulu noārdīšanos, izdalot parathormonu, un nomāc kaulu veidošanos.
Iespējams, daudzi reti dzer gāzētos dzērienus to augstā cukura satura un citu veselības risku dēļ, izvēloties diētiskos gāzētos dzērienus. Vai arī diētiskie dzērieni ir slikti kaulu veselībai? Diemžēl ārsti medijam atzinuši, ka – jā. “Diētiskajos gāzētajos dzērienos ir tāds pats fosforskābes līmenis kā parastajos!”
Mākslīgie saldinātāji diētiskajos dzērienos arī var būt kaitīgi – ietekmēt zarnu veselību un glikozes regulāciju, kas abas ir saistītas ar kaulu pārveidošanu. Tātad, lai gan diētiskie dzērieni izvairās no cukura slodzes, tie neizslēdz kaulu veselības risku.
Šā vietā ieteicams dzert govs pienu (tā augstā kalcija satura dēļ) vai ūdeni, kas mitrina ķermeni, neietekmējot kalcija uzsūkšanos. Nesaldinātas zāļu tējas ir arī lieliska izvēle. Ārsti iesaka regulāri ēst kalciju saturošus produktus, piemēram, zaļos lapu dārzeņus, piena produktus, mandeles un tofu. Viņi arī iesaka veikt svaru regulējošus vingrinājumus (piemēram, staigāšanu vai skriešanu), spēka treniņus un pietiekamu D vitamīna uzņemšanu. Arī pietiekams miegs ir svarīgs, jo kaulu atjaunošanās notiek naktī.