Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Pexels.com

Nodevības psiholoģija, kas liek cilvēkiem “iet pa kreisi”. Kā atpazīt, kam tas draud? 0

LA.LV
20:50, 11. oktobris 2025
Veselam Psiholoģija

Mīts, ka nodevība notiek tikai nelaimīgās attiecībās, ir izplatīts, bet nepaties. Krāpšana bieži ir saistīta nevis ar attiecību kvalitāti, bet ar individuāliem faktoriem. Pat stabilās un šķietami laimīgās attiecībās cilvēks var meklēt jaunas emocijas, jo ikdiena kļūst paredzama. Stāsts nav par partneri, bet par konkrēta cilvēka vēlmi pēc adrenalīna vai pašapstiprinājuma.

Reklāma
Reklāma
Tavs totēma dzīvnieks pēc dzimšanas mēneša: ko tas atklāj par tevi?
“Suņi uzreiz uzbruka,” dzīvnieku glābēji komentē “Modra olas” īpašnieka nošauto suņu lietu un atklāj notikuma gaitu 2
“Paldies, prezident Putin!” Dienā, kad tiek veikts viens no lielākajiem raķešu uzbrukumiem Ukrainai, Tramps pateicas Krievijas diktatoram
Lasīt citas ziņas

Pētījumi liecina, ka līdz 20–25% “laimīgo” pāru vismaz vienreiz kāds kādu ir krāpis, meklējot “garšas maiņu” – jaunas pieredzes, kas uzmundrina. Citi iemesli arī ir stress darbā, zema pašcieņa vai pat bērnības traucējumi, kad cilvēks nav iemācījies apmierināt savas vajadzības godīgi.

Emocionāla nodevība

Nodevība bieži saistīta ar emocionālu tukšumu, pat ja seksuālā dzīve ir aktīva. Emocionāla nodevība – tā ir dziļāka saikne ar citu personu, pat bez fiziska kontakta. Tas ir, kad partneris dalās intīmām domām, bailēm vai priekiem ar kādu ārpus attiecībām, atstājot otru ārpusē. Piemēri: slepenas sarakstes, kopīgi hobiji vai pat “nevainīgas” pusdienas ar kolēģi, kas kļuvis par emocionālu atbalstu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Aizmirsti par neefektīvajām tautas metodēm: zinātnieki beidzot atklājuši veidu, kā sagriezt sīpolus bez raudāšanas
Traģiska avārija Lietuvā: divas sievietes gājušas bojā, vēl astoņi ievainoti – septiņi no tiem bērni
“Mēs redzējām dažādu bruņotu grupu kustības.” Igaunija uz laiku slēdz pārejas punktu ar Krieviju

Kāpēc tā ir bīstama? Tā grauj pamatu – uzticību un emocionālo drošību. Emocionāla nodevība sāp tikpat vai vēl vairāk nekā fiziska, jo tā liek justies nomainītam. Tā bieži noved pie depresijas vai pašcieņas krituma, jo upuris jūtas “nenovērtēts”. Tas ir kā lēns indes pilēšana – attiecības izšķīst, jo zūd emocionālā saikne.

Nodevības pazīmes un potenciālā nodevēja profils:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Pavērsiens “Coldplay” skūpstu kameras skandālā: Arī Kristīnas vīrs bija tajā pašā koncertā, bet ar…
Kokteilis
“Es viņu mīlu, bet krāpju.” Psihologs atklāj 4 iemeslus, kāpēc pat laimīgās attiecībās tiek piedzīvota krāpšana
Kokteilis
“Es arī esmu cilvēks!” Kambalu laulības drāma sasniedz kulmināciju – viņš atklāj, vai krāpis sievu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.