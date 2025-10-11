Nodevības psiholoģija, kas liek cilvēkiem “iet pa kreisi”. Kā atpazīt, kam tas draud? 0
Mīts, ka nodevība notiek tikai nelaimīgās attiecībās, ir izplatīts, bet nepaties. Krāpšana bieži ir saistīta nevis ar attiecību kvalitāti, bet ar individuāliem faktoriem. Pat stabilās un šķietami laimīgās attiecībās cilvēks var meklēt jaunas emocijas, jo ikdiena kļūst paredzama. Stāsts nav par partneri, bet par konkrēta cilvēka vēlmi pēc adrenalīna vai pašapstiprinājuma.
Pētījumi liecina, ka līdz 20–25% “laimīgo” pāru vismaz vienreiz kāds kādu ir krāpis, meklējot “garšas maiņu” – jaunas pieredzes, kas uzmundrina. Citi iemesli arī ir stress darbā, zema pašcieņa vai pat bērnības traucējumi, kad cilvēks nav iemācījies apmierināt savas vajadzības godīgi.
Emocionāla nodevība
Nodevība bieži saistīta ar emocionālu tukšumu, pat ja seksuālā dzīve ir aktīva. Emocionāla nodevība – tā ir dziļāka saikne ar citu personu, pat bez fiziska kontakta. Tas ir, kad partneris dalās intīmām domām, bailēm vai priekiem ar kādu ārpus attiecībām, atstājot otru ārpusē. Piemēri: slepenas sarakstes, kopīgi hobiji vai pat “nevainīgas” pusdienas ar kolēģi, kas kļuvis par emocionālu atbalstu.
Kāpēc tā ir bīstama? Tā grauj pamatu – uzticību un emocionālo drošību. Emocionāla nodevība sāp tikpat vai vēl vairāk nekā fiziska, jo tā liek justies nomainītam. Tā bieži noved pie depresijas vai pašcieņas krituma, jo upuris jūtas “nenovērtēts”. Tas ir kā lēns indes pilēšana – attiecības izšķīst, jo zūd emocionālā saikne.
Nodevības pazīmes un potenciālā nodevēja profils: