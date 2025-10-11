“Suņi uzreiz uzbruka,” dzīvnieku glābēji komentē “Modra olas” īpašnieka nošauto suņu lietu un atklāj notikuma gaitu 2
Jau iepriekš ziņojām par traģisko negadījumu, kuru piedzīvojis zīmola “Modra olas” īpašnieks Modris Konovalovs, kur nogalināti viņa trīs suņi. Notikums sociālajos tīklos izraisījis sabiedrības sašutumu, taču “Dzīvnieku glābšanas dienests” skaidro, kas īsti noticis. Viņi norāda, ka notikušā apstākļi ir sarežģīti un prasa rūpīgu izvērtēšanu.
“Saņemam pārmetumus no cilvēkiem, par to, ka suņi ir nogalināti. Sašutums ir saprotams, bet patiesības labad tomēr paskaidrosim,” teikts dienesta “Facebook” ierakstā.
Dienests norāda, ka 10. oktobrī plkst. 13.24 saņemts izsaukums par trim agresīviem suņiem kādā Brunavas pagasta mājas pagalmā. Glābēji saņēma arī fotogrāfiju, kurā redzams, ka suņi sargā saplosītu dzīvnieku, kura sugu nav iespējams noteikt, jo policistiem nav izdevies tam pietuvoties – suņi uzreiz uzbrukuši. Tāpat arī suņi uzbrukuši mājas īpašniekam.
Nekavējoties sociālajos tīklos glābšanas dienests ievietojis sludinājumu ar aicinājumu suņu īpašniekam ierasties pakaļ dzīvniekiem. Paralēli glābēji aptaujāja vietējos iedzīvotājus. Dienesta ekipāžai izdevās noskaidrot suņu īpašnieku gandrīz vienlaicīgi ar policiju, kura nolasīja mikročipus jau mirušajiem suņiem. Tikai pēc tam, plkst. 16.10 glābēju ekipāža ieradusies notikuma vietā, taču suņi vairs nesot viņus sagaidījuši.
Dzīvnieku glābšanas dienests uzsver: “Kas šāva, kā to darīja un kādi apsvērumi bija, tas jājautā tiem, kuri bija tur uz vietas. Un to noteikti darīs policija.”
Vienlaikus dienests aicina sabiedrību padomāt par diviem būtiskiem jautājumiem:
1. “Vai stirnas dzīvība ir tikpat vērta, kā suņa dzīvība, vai tomēr mazāk? Stirnai NAV iespēju izglābties no suņu bara. Tās ir nežēlīgas medības, kuras vienmēr beidzas ar savvaļas dzīvnieku nāvi. Suņi, kad izgājuši medībās, ir ārkārtīgi koncentrējušies uz mērķi. Un tas, ka pirms stundas jūsu suns gulēja dīvānā un laizīja jums roku, nenozīmē, ka tagad viņš nevar nogalināt stirnu un kāru muti to plosīt gabalos. To sauc par medību instinktu, kas piemīt plēsējiem, pie kuriem pieder suņi.”
2. “Kad beidzot suņu īpašnieki sāks uzņemties atbildību par saviem suņiem? Kāpēc netiek nodrošināts, ka suņi NEVAR klaiņot? Atbildīgam suņu īpašniekam ir neiespējami iedomāties, ka viņa 4 mēnešus vecais kucēns varētu klaiņot pa mežu. Piedodiet, tā absolūti NAV NORMA.
JA šo suņu saimnieks būtu pildījis savu pienākumu, un nodrošinājis, ka viņa suņi atrodas drošībā, tad stirna (vai tikai viena?) būtu dzīva un suņi arī…”