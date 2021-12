Iļja Gerčikovs Foto: Paula Čurkste/LETA

Tiesa lemj atsavināt preču zīmi "Dzintars" no Gerčikova







Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa lēmusi no bijušā maksātnespējīgās AS “Dzintars” īpašnieka un valdes priekšsēdētāja Iļjas Gerčikova atsavināt preču zīmi “Dzintars” un atjaunot maksātnespējīgās AS “Dzintars” īpašumtiesības uz šo preču zīmi, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Šis ir pirmās instances tiesas spriedums, un to var pārsūdzēt 20 dienu laikā no sprieduma nolasīšanas.

Ceturtdien, 23.decembrī, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nolasīja spriedumu strīdā par preču zīmes “Dzintars” piederību. “Dzintara” maksātnespējas administrators Jānis Ozoliņš prasīja tiesu atzīt par nelikumīgu “Dzintara” bijušā valdes priekšsēdētāja Gerčikova preču zīmju pārreģistrēšanu bez atlīdzības uz sev piederošu citu juridisku personu laikā, kad “Dzintaram” bija noteikts tiesiskās aizsardzības process.

Administratora pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka tiesa savā lēmumā atzinusi, ka preču zīmju vērtība ir ļoti nozīmīgs “Dzintara” aktīvs. Tiesa spriedumā paziņoja, ka apmierina Ozoliņa prasību pret Gerčikovu par darījumu atzīšanu par spēkā neesošu un īpašuma tiesību atjaunošanu uz preču zīmēm.

Tiesa lēma, ka preču zīmes ir jāatsavina no Gerčikova un jāatjauno maksātnespējīgā “Dzintara” īpašumtiesības uz nacionālajam un starptautiskajām preču zīmēm, skaidro administratora pārstāvji.

Visus maksātnespējīgā “Dzintara” aktīvus 2020.gadā ir iegādājies pašreizējais zīmola “Dzintars” ražotāja SIA “H.A. Brieger” akcionārs.

Tiesvedība bija par vārdisku un figurālu nacionālo un starptautisko preču zīmju “Dzintars” un “Future Formula” piederību.

Jau ziņots, ka Gerčikovs 2019.gada oktobrī izveidoja kompāniju “Dzintars Beauty” ar 2800 eiro pamatkapitālu. Gerčikovs ir minētās kompānijas vienīgais īpašnieks un arī vienīgais valdes loceklis. “Dzintars Beauty” gada pārskatus nav iesniedzis. 2021.gada 17.decembrī Valsts ieņēmumu dienests apturējis uzņēmuma saimniecisko darbību, kā arī piemērojis aizliegumu reorganizācijai un dalībnieku maiņai.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa 2019.gada 12.novembrī pasludināja “Dzintaru” par maksātnespējīgu.

2020.gadā “H.A. Brieger” strādāja ar 5580 eiro apgrozījumu un guva 772 eiro peļņu, liecina “Firmas.lv” informācija.

“H.A. Brieger” reģistrēta 2006.gadā, taču tās nosaukums līdz 2020.gada oktobra sākumam bija SIA “Instruments”, bet līdz 2021.gada janvāra sākumam – “Dzintars Production”. Kompānijas pamatkapitāls ir 284 500 eiro. “H.A. Brieger” īpašnieki ir SIA “Skinest Asset Management” (67%), kuras patiesais labuma guvējs ir Igaunijas uzņēmējs Oļegs Osinovskis, un SIA “Asko R” (33%), kuras īpašniece ir Udalova.