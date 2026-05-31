18:30, 31. maijs 2026
Jau gada sākumā izskanēja ziņas par iespējamiem sociālo tīklu ierobežojumiem jauniešiem. Lai gan visbiežāk šis temats tiek apspriests Austrālijas kontekstā, neizpalika arī jautājumi par to, vai līdzīgus noteikumus nākotnē varētu ieviest Latvijā. Tiesībsardze Karina Palkova TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauda atbalstu idejai par stingrākiem ierobežojumiem bērnu un jauniešu telefonu un sociālo tīklu lietošanā.

Palkova cer, ka mazāk laika, kas tiktu pavadīts telefonos nozīmētu vairāk lasīšanas, sarunu ģimenē un laiku svaigā gaisā. “Ja cilvēks ir emocionāli, mentāli un fiziski vesels, tad dzīve kopumā ir pozitīvāka,” viņa sacīja.

Vienlaikus tiesībsardze uzsvēra, ka mākslīgais intelekts un digitālās prasmes ir svarīgas, tomēr bērniem nepieciešams arī periods, kurā uzmanība tiek pievērsta citām lietām.

Palkova atzina, ka jaunieši paši bieži apzinās savu atkarību no telefoniem un sociālajiem tīkliem. “Viņi arī saka, ka ir atkarīgi no nemitīgās informācijas apmaiņas,” viņa precizēja.

Komentējot iespējamus sociālo tīklu aizliegumus nepilngadīgajiem, Palkova piebilda, ka vairākās valstīs šādas idejas jau tiek apspriestas vai ieviestas. Viņa gan atzina, ka daļa jauniešu vienmēr atradīs veidus, kā ierobežojumus apiet.

Tiesībsardze dalījās arī personīgajā pieredzē, atklājot, ka viņas bērniem telefonu nav ne otrajā, ne arī ceturtajā klasē.

Palkova piebilda, ka redzot pozitīvus rezultātus.

