SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







Krievijas lidlaukā trāpījis lidrobots; bojāta lidmašīna

Krievijas militārajā lidlaukā Kalugas apgabalā šorīt trāpījis lidrobots, paziņojis apgabala gubernators Vjačeslavs Šapša.

Saskaņā ar sākotnējo informāciju, nogāžoties dronam, lidlaukā Kirovas rajonā bojāta lidmašīna.

Amatpersonas nav atklājušas lidlauka nosaukumu, bet šajā rajonā ir tikai viens militārais areodroms – Šaikovkas lidlauks.

Šapša apgalvoja, ka bezpilota lidaparāta uzbrukums Kirovas apgabala teritorijā ticis atvairīts un cietušo vai citu infrastruktūras bojājumu neesot.

Foto – LETA

Ukrainas armija guvusi panākumus pie Robotines un Mala Tokmačkas

Ukrainas armija guvusi zināmus panākumus pie Robotines un Mala Tokmačkas, Zaporižjas apgabalā, pirmdien paziņojusi Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara.

“Mūsu vienības guva panākumus uz dienvidaustrumiem no Robotines un uz dienvidiem no Mala Tokmačkas,” vietnē “Telegram” paziņoja Maļara. Viņa sacīja, ka krievu iebrucēji veltīgi centušies atgūt zaudētās pozīcijas uz austrumiem no Robotines.

Krievijas armija atrodas aizsardzībā uz Zaporižjas un Hersonas asīm.

Krievijas karaspēks turpina apšaudīt Ukrainas militārās pozīcijas un civilos objektus Zaporižjas, Hersonas un Mikolajivas apgabalos.

Maļara iepriekš norādīja, ka no Ukrainas bruņotajiem spēkiem dienvidos nav sagaidāma strauja virzība uz priekšu, jo, neraugoties uz spēcīgiem uzbrukuma un aizsardzības centieniem no Ukrainas armijas puses, ienaidniekam joprojām ir pārsvars gaisā, vairāk karavīru un ieroču.

“Kornet” raķešu palaišanas ierīce, ko Ukrainas armija ieguvusi no Krievijas karaspēka. Foto. REUTERS/Violeta Santos Moura

Krievija ziņo par divu dronu neitralizēšanu Piemaskavā

Piemaskavā pirmdien neitralizēti divi droni, paziņoja Krievijas Aizsardzības ministrija.

Tā norādīja, ka viens drons neitralizēts ar radioelektronisko ieroci pirms septiņiem no rīta un nokritis Ruzas rajona Pokrovskas ciema apkārtnē, apmēram 65 kilometrus uz rietumiem no Maskavas.

Ministrija vēstīja, ka otrs drons iznīcināts pēc astoņiem no rīta virs Istras rajona, kas ir tuvāk Maskavai.

Šī drona atlūzām nokrītot dārzkopības sabiedrības teritorijā, ievainoti vīrietis un sieviete, kā arī izsisti logu stikli trim ēkām, paziņoja Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs.

Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka abi bijuši Ukrainas droni.

Savukārt Krievijas mediji vēstīja, ka pirmdienas rītā uz laiku pārtraukti reisi visās četrās Maskavas lidostās – Vnukovas, Domodedovas, Šeremetjevas un Žukovskas.

Dronu uzbrukumi Krievijā pēdējos mēnešos nav retums. Ukraina lielākoties tieši neuzņemas atbildību, taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jūlija beigās sacīja, ka karš pakāpeniski atgriežas Krievijas teritorijā, un uzsvēra, ka tas ir neizbēgams un taisnīgs process.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA