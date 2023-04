SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien apmeklējis apšaudēs smagi cietušo piefrontes pilsētu Avdijivku, teikts paziņojumā prezidenta oficiālajā tīmekļa vietnē.

Zelenskis pilsētā, kas atrodas netālu no Krievijas okupētās Doneckas, apmeklējis “priekšējās pozīcijas” un novēlējis karavīriem priecīgas pareizticīgo Lieldienas.

Tīmekļa vietnē publicētajā attēlā Zelenskis redzams kopā ar karavīriem pie galda ar tradicionālajām Lieldienu kūkām.

Pareizticīgo Lieldienas bija svētdien.

Kijiva par vizīti paziņoja dažas stundas pēc Kremļa paziņojuma, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmdien arī esot apmeklējis divus piefrontes reģionus.

Foto: AFP/SCANPIX

Komandieris: Ukrainas austrumos turpinās smagas kaujas par Bahmutu

Bahmutā Ukrainas austrumos turpinās sīvas cīņas, Krievijas karaspēkam veicot smagās artilērijas triecienus, otrdien paziņoja Ukrainas armijas Sauszemes spēku komandieris ģenerālpulkvedis Oleksandrs Sirskis.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka “pašlaik situācija tiek kontrolēta”.

Ukrainas karavīri ienaidniekam nodara lielus zaudējumus un “būtiski palēnina” Krievijas uzbrukumus, Sirskis piebilda.

Krievijas uzbrukumi ir atvairīti arī citos frontes posmos, paziņoja Sirskis.

Gaidāms, ka tuvāko dienu laikā Ukrainas armija varētu sākt plašu pretuzbrukumu.

ASV Kara studiju institūta (ISW) jaunākajā ziņojumā par situāciju Ukrainas frontē pausts, ka Krievijas uzbrukuma vienībām, kuras varētu būt no privātā algotņu grupējuma “Vagner”, izdevies sagrābt vēl divus kvartālus Bahmutas ziemeļrietumos un centrā.

ISW rīcībā esošā informācija liecina, ka pašlaik smagākās kaujas notiek Bahmutas centrā, lai iegūtu kontroli pār dzelzceļu.

Marta beigās ISW ziņoja, ka Krievijas spēki kontrolē ap 65% Bahmutas teritorijas, bet Krievija tagad uzstāj, ka tās kontrolē ir jau 80% pilsētas.

Kaujas par Bahmutu turpinās jau devīto mēnesi.

ISW: Prigožins, šķiet, atgūst Putina labvēlību

Foto: REUTERS/SCANPIX

Krievijas algotņu grupējuma ‘Vagner” dibinātājs Jevgēņijs Prigožins, pēc visa spriežot, atgūst prezidenta Vladimira Putina labvēlību, uzskata ASV Kara studiju (ISW) institūta analītiķi.

Tā kā Krievijas karaspēka regulārās daļas nav spējušas izpildīt uzdevumus, ko Putins tām noteicis attiecībā uz ziemas uzbrukumu, “Vagner” saņems pastiprinājumus (munīciju un politisko atzinību). Tā ir krasa novirzīšanās no Kremļa kursa attiecībā uz “Vagner” un Prigožina spēku izmantošanu Bahmutā, skaidro domnīca.

Pirmdien ar “Vagner” saistītie avoti paziņoja, ka grupējums gatavo trīs mobilizēto karavīru motorizēto strēlnieku brigādes savu flangu nostiprināšanai Bahmutā, norāda ISW.

Prigožins arī apstiprinājis, ka gaisa desanta spēki strādā līdzās “Vagner”, un norādījis, ka viņa grupējums aktīvi saņem munīciju.

“Prigožins iestājies par to, lai “Vagner” saņemtu vairāk artilērijas šāviņu, un tas norāda uz to, ka Prigožins ir atjaunojis munīcijas piegādes no Krievijas Aizsardzības ministrijas,” skaidro ISW.