SPECIĀLIZLAIDUMS. Jaunākais par karu Ukrainā Ieteikt







Krievijas raķešu triecienā Vinnicā 20 nogalinātie

Krievijas raķešu triecienā Vinnicas centram Ukrainas vidienē ceturtdien nogalināti vismaz 20 cilvēki, bet 90 guvuši ievainojumus, ziņo pilsētas dome.

Nogalināto vidū ir vismaz trīs bērni. Vēl vismaz 46 cilvēki, ar kuriem pēc uzbrukuma pazaudēti sakari, tiek meklēti. Raķetes trāpījušas kādā biroju ēkā, virsnieku namā un vairākās dzīvojamās ēkās.

Kremlis pavēlējis Krievijas reģioniem veidot “brīvprātīgo bataljonus” karam Ukrainā

ASV bāzētās domnīcas “Institute for the Study of War” (“Kara izpētes institūts”, ISW) analītiķi uzskata, ka Kremlis ir pavēlējis Krievijas reģioniem veidot “brīvprātīgo bataljonus”, lai tie piedalītos karā Ukrainā.

Šāda pavēle dota tā vietā, lai Krievijā izsludinātu daļēju vai pilnīgu mobilizāciju.

Krievijas mediji ziņojuši, ka par sešu mēnešu kontraktu Krievijas armijā vīriešiem tiek piedāvāts atalgojums no 3750 līdz 6000 ASV dolāriem.

Domnīcas analītiķi atzīmēja, ka šādi bataljoni var tikt izveidoti no 34 tūkstošiem jaunieradušos karavīru, ja katrs Krievijas reģions izveidos vismaz vienu karaspēka daļu ar 400 cilvēkiem.