Spilgtākie mirkļi no iepriekšējo gadu sarunu festivāla "Lampa"

TIEŠRAIDE. Sarunu festivāls “Lampa” skatuves “Uzzibsnī” sarunas par darbu tirgu, kultūru un mediju darbu kara apstākļos Ieteikt







LA.lv sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju aicina šodien, 1. jūlijā no plkst. 12.00skatīties tiešraidi no sarunu festivāla LAMPA Cēsīs. Tiešraidē būs redzamas diskusijas un sarunas no piecām skatuvēm – DOTS, APGAISMO, UZZIBNSĪ, Reģionu skatuves, kā arī no Temīdas telts.

Tiešraides programma no skatuves “Uzzibsnī”:

12.30-13.30 Kino saruna „Balstīts patiesos notikumos” – pluss vai mīnuss? (tulkojums zīmju valodā)

14.00-15.00 Diskusija “Iekļaujošs darba tirgus – kā cilvēkiem ar invaliditāti iespējams aizvien pilnīgāk iekļauties darba tirgū Latvijā un Ziemeļvalstīs” (diskusija angļu valodā ar tulkojumu zīmju valodā)

15.30-16.30 Diskusija “Sieviešu pārstāvniecība politikā: nepieciešamība vai ekstra?” (tulkojums zīmju valodā)

17.00-18.00 Diskusija “Mediju darbība kara apstākļos – ko sabiedrība no tiem gaida un ko (ne)saņem?”

18.30-19.30 Saruna “Jaunais normālais kultūrā – vai uz palikšanu?” (tulkojums zīmju valodā)

20.00-21.00 Diskusija “Vai saliedēta sabiedrība ir sasniedzams mērķis?” (tulkojums zīmju valodā)

21.30-22.30 Diskusija “Kādu kaimiņu Tu vēlētos? Sarunas par iekļaušanas lomu ieslodzījumā” (diskusija angļu valodā).

Tiešraide no festivāla LAMPA turpināsies rītdien, 2. jūlijā. Festivāla norisei iespējams sekot līdzi arī LMT Viedtelevīzijā un internetā.