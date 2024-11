Kādas emocijas jūs pārņem, skatoties Nacionālo bruņoto spēku parādi? Man allaž ir kamols kaklā un asaras acīs, skatoties uz staltajiem karavīriem, kas saposušies šiem svētkiem. Es lielākoties pievēršu uzmanību divām lietām – viņu nopucētajiem zābakiem un mirdzošajām acīm, jo tieši šis mirdzums simbolizē mīlestību pret šo valsti.

Šogad parāde ir īpaša ar to, ka to pirmo reizi vēsturē komandē sieviete – Antoņina Bļodone. Tie, kuri viņu pazīst tuvāk, zina teikt, ka šī komandiere ir ļoti mērķtiecīgi virzījusies savā karjerā militārajā jomā.

Arī kādā intervijā portālam Sargs.lv viņa ir iezīmējusi, ka militārā joma viņu saista jau no bērnības: “Pati sāku apzināties, ka vēlos būt saistīta ar militāro vidi bērnībā. Mamma ir stāstījusi, kad man bija trīs gadi un brālim pieci, es atradu karavīra cepuri, uzvilku to un skraidīju apkārt, taču brālis mēģināja man atņemt cepuri. Viņš pieskrēja pie mammas un teica, lai atņem man cepuri, tā pieder viņam, jo viņš ir puika un meitenes nevar būt karavīri. Es stāvēju pa gabalu un teicu: “Var būt un būs!”,” par pirmajiem bērnības brīžiem stāsta komandiere.

Kā viņa atklāj, bērnībā viņa nespēlējās ar lellēm, taču labprāt izbaudīja spēles ārā ar brāli. “Es atceros savu pirmo medaļu. Mēs ar brāli nogūlāmies grāvī, viņam tā ideja ātri vairs nepatika, man gan patika. Man bija rotaļu pistole, un garām brauca mašīnas. Es šāvu mašīnas un pierakstīju numurus visām, kuras es biju sašāvusi. Kad sašāvu pirmās simts mašīnas, es gāju pie tēta un viņš man iedeva nozīmīti. Tā bija mana pirmā medaļa,” ar lepnumu atminas komandiere.

Viņa norāda, ka militārā joma vienmēr ir bijis vilinājums. 17 gadu vecumā, pēc vidusskolas absolvēšanas, komandiere ļoti vēlējās iestāties Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, taču, tā kā pieteikties studijām varēja tikai sasniedzot pilngadību, pirmie soļi augstākās izglītības iegūšanā sperti Rīgas Tehniskajā universitātē.

“Es nāku no maza ciema. Pēc PSRS sabrukuma un sovhoza izjukšanas, ļoti daudz cilvēku zaudēja darbu, viņi nebija gatavi pārmaiņām. Notika tāda kolektīvā nodzeršanās un kolektīvais panīkums. Man tas nepatika un es tur negribēju palikt. Es sapratu, ka mana izeja no šī visa ir izglītība,” pauž A.Bļodone.

Rīgas Tehniskajā universitātē viņa ieguva inženierzinātņu maģistra grādu telekomunikāciju jomā. Jau pirmajā studiju gadā viņa pievienojās Zemessardzes Studentu bataljonam, kur tika pavadīti visi brīvie vakari un, kā pati saka, iegūta pirmā “militārā deva”. Drīz pēc tam saņemts aicinājums pievienoties arī profesionālajam dienestam.

Bruņotajos spēkos A.Bļodone kļuva par instruktori, apmeklēja profesionālās pilnveides kursus un mērķtiecīgi kāpa pa karavīra dienesta pakāpju trepēm. Pēc sešu gadu instruktora pieredzes, pulkvežleitnante absolvēja Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju un dienesta gaitas turpināja jau kā virsniece.

Jautājot, vai dzimumu stereotipi radīja grūtības militārās karjeras sākumā, viņa atklāj, ka tādi bija, taču tie netraucēja turpināt dienestu un cīnīties par savu karjeru.

“Es atceros, ka mana mīļākā skolotāja teica, ka, ja es aiziešu uz armiju, viņai būs kauns par mani un acīs man vairs neskatīsies un pat nesveicināsies. Arī radinieki, uzzinot, ka būšu profesionālajā dienestā, pasmējās. Vēl nesen runāju ar vienu no saviem radiniekiem un viņš man sacīja, ka sākotnēji uzskatīja, ka es ar muļķībām nodarbojos un nenopietni uztvēra šo karjeras izvēli, bet tagad ir lepns par mani,” atzīst komandiere.

“Zini, tas ir līdzīgi, kad esi izslāpis un tu ļoti vēlies dzert – tā man ir ar manu dzīvi kopumā. Es mīlu savu dzīvi, gribas tik daudz izdarīt, bet ir tik maz laika. Ja dzīvo dzīvi ar tādu izsalkumu, tad izbaudi katru kumosiņu no tās, lai cik sāļš, salds, auksts, karsts, mazs vai liels tas būtu.”

Kā jau allaž, paralēli komentāri par parādi lasāmi arī soctīklos. Ieskatāmies tajos!

Sveicu Latvijas dzimšanas dienā! Ikviens no mums ir Latvija. Mēs lepojamies ar savu valsti. Katrs no mums ir atbildīgs par to, lai Latvija būtu droša un plaukstoša.

Lai šie svētki ir patriotiski, priecīgi un skaisti!

— Andris Spruds (@AndrisSpruds) November 18, 2024