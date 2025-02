Foto; Ivars Soikāns/LETA Ilustratīvs foto.

Tomēr… Saeimas komisija atbalsta atteikšanos no OCTA polises satiksmē neizmantotiem transportlīdzekļiem Ieteikt







Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien atbalstīja grozījumus likumā, kas paredz atkāpties no Eiropas Savienības (ES) direktīvas attiecībā uz transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas nepieciešamību transportlīdzekļiem, kas nepiedalās satiksmē.

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcijas sagatavotie grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā paredz, ka OCTA apdrošināšana nav nepieciešama fiziskajai personai, kas ir transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs, kurš ar transportlīdzekli nepiedalās ceļu satiksmē un nav uzskatāms par ceļu satiksmes dalībnieku Ceļu satiksmes likuma izpratnē.

Tāpat no OCTA apdrošināšanas iegādes paredzēts atbrīvot juridiskās personas – lauksaimniecības vai traktortehnikas īpašniekus vai turētājus, ja šīs tehnikas vienības netiek izmantotas tām paredzēto darbību veikšanai un nepiedalās ceļu satiksmē.

ZZS pauda uzskatu, ka partijas piedāvātie grozījumi mazinās birokrātiju un neradīs nepamatotas izmaksas tiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuru transportlīdzekļi ir garāžās, stāvlaukumos un nepiedalās ceļu satiksmē, bet joprojām ir reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.

Komisijas priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama (P) teica, ka šobrīd Finanšu ministrijai (FM) līdz 30.aprīlim uzdots izvērtēt, vai Eiropas Komisijas (EK) direktīva pieļauj šādus izņēmumus par OCTA neesamību transportlīdzekļiem, kas nepiedalās satiksmē.

FM pārstāve Aija Zicere skaidroja, ka šobrīd ministrija atbilstoši Saeimas dotajam uzdevumam ir nosūtījusi vēstuli EK, un cer atbildi sagaidīt marta sākumā. Tāpat FM veic citu dalībvalstu pieredzes izpēti, lai noskaidrotu, vai citās valstīs ir kādas atkāpes no EK direktīvas. Šobrīd atbilde saņemta no deviņām valstīm. Tajās, kurās ir pieļautas atkāpes no OCTA nepieciešamības, tas ir definēts kopā ar atļauju piedalīties satiksmē. Piemēram, ir valstis, kurās no apdrošināšanas ir atbrīvoti transportlīdzekļi, kas uz laiku noņemti no uzskaites.

Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvis skaidroja, ka direktīva nosaka, ka apdrošināšana ir nepieciešama visiem reģistrētajiem transportlīdzekļiem. Šobrīd SM plāno virzīt grozījumus vairākos normatīvos, tostarp atļaut pārtraukt transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku.

Savukārt grozījumu iesniedzējs Valdis Maslovskis (ZZS) norādīja, ka transportlīdzekļu īslaicīga noņemšana no uzskaites nerisinātu problēmu, bet tikai radītu lieku birokrātiju. Viņš norādīja, ka arī noņemot no uzskaites, automašīna var iekļūt negadījumā.

Vienlaikus deputāts Andris Kulbergs (AS) teica, ka vēlas redzēt konkrētu statistiku, cik daudz ir šādu gadījumu, kad automašīnas bez OCTA izraisa negadījumus. Viņaprāt, šādu ceļu satiksmes negadījum skaits ir tik niecīgs, ka to risina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) Garantiju fonds.

CSDD Juridiskā departamenta vadītājs Reinis Nīmanis skaidroja, ka šobrīd CSDD plāno vienkāršot procedūru par transportlīdzekļu reģistrāciju uz laiku, ko šobrīd var īstenot tikai fiziski nododot numurzīmes. Plānots, ka numurzīmes nebūs jānodod glabāšanā.

Savukārt attiecībā uz traktortehniku deputāti sprieda, ka to nav tik vienkārši noņemt no uzskaites uz atkal piereģistrēt, jo to neveic CSDD, bet gan Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra. Turklāt ir jāņem vērā, ka, iespējams, traktortehnikas līzinga noteikumi nemaz nepieļauj šādu risinājumu.

Juridiskā biroja pārstāve norādīja, ka EK direktīva pieļauj atkāpes no obligātās apdrošināšanas transportlīdzekļiem, kas uz laiku vai pastāvīgi atsaukti no uzskaites. Direktīva paredz, ka izņēmuma gadījumiem vajadzīga oficiāla administratīva procedūra, kas ir pārbaudāma. Attiecībā uz traktortehniku risinājums varētu būt iespēja iesniegt pašapliecinājuma veidlapu par nepiedalīšanos ceļu satiksmē.

Komisijas deputāti atbalstīja ZZS piedāvātos grozījumus likumā.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteica 15.maiju, lai FM paspētu saņemt atbildi no EK par priekšlikumu atbilstību direktīvai.

Jau ziņots, ka Saeima pērnā gada decembra beigās galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kas paredz uz deviņiem mēnešiem atlikt obligātu prasību pēc OCTA apdrošināšanas visiem transportlīdzekļiem, kas ir reģistrēti, tostarp arī tiem, kas satiksmē piedalās sezonāli.

Iepriekš, parlamentāriešiem lemjot par grozījumiem OCTA likumā, deputāti nebija pamanījuši, ka ir iekļauta norma, kas paredz, ka OCTA apdrošināšanas polise jāiegādājas visiem transportlīdzekļiem, ja vien nav pārtraukta to reģistrācija uz laiku.