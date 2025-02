Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps (foto – no kreisās) un Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins. Foto: AP/SCANPIX

Tramps trim valstīm noteicis muitas tarifus; sākusies šķelšanās un valstis gatavojas "atbildes pasākumiem"







ASV prezidents Donalds Tramps sestdien parakstījis rīkojumu, ar kuru noteicis muitas tarifus Kanādai, Meksikai un Ķīnai.

Tramps paziņoja, ka ASV no otrdienas piemēros 25% tarifus importam no Kanādas un Meksikas, kā arī 10% tarifus precēm no Ķīnas. Energoresursiem no Kanādas tiks piemērots zemāks 10% tarifs.

“Prezidents Tramps rīkojas drosmīgi, lai panāktu, ka Meksika, Kanāda un Ķīna pilda savus solījumus apturēt nelegālo imigrāciju un apturēt indīgā fentanila un citu narkotiku ieplūšanu mūsu valstī,” paziņoja Baltais nams.

Trampa parakstītajā rīkojumā norādīts, ka gadījumā, ja trīs valstis veiks pretpasākumus, tarifi var tikt palielināti vai paplašināti.

Pēc Trampa paziņojuma Kanādas premjerministrs Džastins Trudo platformā “X” pavēstīja, ka apspriedis šo situāciju ar Meksikas prezidenti Klaudiju Šeinbaumu. “Mēs to negribējām, bet Kanāda ir gatava,” paziņoja Trudo.

Kanāda piemēros 25% muitas tarifus ASV precēm 155 miljardu Kanādas dolāru (104 miljardu eiro) vērtībā, paziņoja Trudo. Viņš preses konferencē norādīja, ka Baltais nams sašķeļ sabiedrotos tā vietā, lai stiprinātu sadarbību.

Trudo aicināja kanādiešus ASV preču vietā veikalos izvēlēties kanādiešu ražojumus, un Britu Kolumbija izņēma ASV alkoholiskos dzērienus no veikalu plauktiem un izslēdza ASV produktus no valsts iepirkumiem.

Meksikas prezidente platformā “X” paziņoja, ka lūgusi finanšu ministru īstenot plānu B, kas ietver gan tarifus, gan citus atbildes pasākumus.

Arī Ķīna solīja īstenot atbildes pasākumus un apstrīdēt ASV tarifus Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO).