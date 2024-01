Ilustratīvs foto. Foto: Zane Bitere/LETA

Trešdienas rītā daudzviet Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -22 grādiem Ieteikt







Trešdienas rītā daudzviet Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra noslīdējusi līdz -20..-22 grādiem, kas, atrodoties vējā, atbilst līdz 31 grādam stipram salam, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

-22 grādi reģistrēti Alūksnē un Veclaicenes pagastā. Tas ir lielākais aukstums Latvijā kopš 2023.gada 10.marta.

Valsts ziemeļaustrumu daļā spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) izsludinātais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru salu.

Piecos rītā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu stacijās bija no -9 grādiem Kolkā, kas vējā šķiet kā -18 grādi, līdz -22 grādiem Alūksnē, kas, atrodoties vējā, šķiet kā 30 grādu sals.

Valstī pūš lēns līdz mērens austrumu vējš, tā ātrums brāzmās daudzviet sasniedz 10-13 metrus sekundē, Kolkā – 15 metrus sekundē.

Debesis pārsvarā skaidras, bet vietām valsts dienvidos un Kurzemes ziemeļaustrumos – mākoņainas. Vietām nedaudz snieg.

Rīgā skaidrs laiks, austrumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -16..-17 grādi, kas vējā atbilst 26 grādu salam.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -17,7 grādiem Alūksnē līdz -4,1 grādam Rucavā.

Trešdien maksimālā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma no -9 grādiem vietām Kurzemes piekrastē līdz -19 grādiem Alūksnes pusē, turklāt vējā sals šķitīs par desmit grādiem lielāks.

Šodien daudzviet sniegs. Mērens – mēreni stiprs austrumu vējš, piekrastē brāzmās 15-16 m/s.

⚠️Maksimālā gaisa temperatūra tikai -9…-13° valsts rietumos un -14…-19° valsts austrumos. Vēja ietekmē šķitīs, ka gaiss ir vēl aukstāks! — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 3, 2024

Sinoptiķi prognozē, ka austrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē, vēl nedaudz lielāks vējš gaidāms Kolkasragā.

Daudzviet spīdēs saule, mākoņaināks laiks būs Ziemeļkurzemē un valsts dienvidos, kur vietām nedaudz snigs, bet vakarā neliels sniegs gaidāms jau lielā valsts daļā.

Rīgā 3.janvārī spīdēs saule, debesis aizklās mākoņi un vakarpusē iespējams sniegs. Austrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -13 grādiem, kas vējā atbildīs -23 grādiem.

Ziemeļaustrumos no Latvijas saglabājas anticiklons, bet no dienvidrietumiem pietuvojies ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1004 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1017 hektopaskāliem Alūksnē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 2.janvārī bija +23 grādi Spānijas dienvidos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -43,6 grādi Zviedrijas ziemeļos, un tas pagaidām ir šīs ziemas lielākais sals Eiropā.

Pūšot mērenam austrumu, ziemeļaustrumu vējam, sajūtu temperatūra ir vēl zemāka, daudzviet -20°, vietām pat zem -30°.

Attēlā sajūtu temperatūra tuvākajā naktī plkst. 4:00. pic.twitter.com/U98Bzp7Lys — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 2, 2024

Janvāra sākumā Latvijā gaidāms noturīgs sals, tuvākajā naktī Latvijas ziemeļaustrumu rajonos aktīvs dzeltenais brīdinājums: gaisa temperatūra pazemināsies zem -20°. Igaunijā līdz -26°, vietām līdz pat -30°.https://t.co/tcoIZ0MHUV https://t.co/RyEpoxUnlj https://t.co/t1nEIhZzD1 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 2, 2024

Šodien vietām, bet ceturtdien un piektdien jau valsts lielākajā daļā snigs, vairāk snigs Latgalē. Ceturtdien arī puteņos. Piektdien un sestdien dažviet gaidāma stipra snigšana no jūras mākoņiem. GFS prognozētais nokrišņu daudzums līdz piektdienas rītam un līdz nedēļas beigām: pic.twitter.com/hkyPfbyuP8 — Jānis Trallis (@meteozinas) January 3, 2024