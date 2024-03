Foto – Shutterstock.com

Vairāk nekā miljards cilvēku visā pasaulē ir aptaukojušies







Vairāk nekā 1 miljards cilvēku visā pasaulē šobrīd dzīvo ar aptaukošanos, un aptaukojušos bērnu skaits, 32 gadu laikā ir pieaudzis četrkārtīgi, liecina jaunie pētījumi, raksta theguardian.com. Vairāk nekā 220 miljonu cilvēku svara un auguma mērījumu analīze no vairāk nekā 190 valstīm parāda, ka laika posmā no 1990. līdz 2022.gadam visā pasaulē ir mainījies ķermeņa masas indekss (ĶMI). Aptuveni 1500 pētnieku piedalījās pētījumā, ko veica NCD sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO).



Pētījums publicēts “Lancet”, tajā konstatēts, ka šajā periodā aptaukošanās līmenis četrkārt palielinājās bērnu vidū un divkāršojās pieaugušo vidū.

No visiem pasaules iedzīvotājiem, meitenēm aptaukošanās līmenis pieauga no 1,7% no 1990. gadā līdz 6,9% 2022. gadā, bet zēniem šajā pašā laika periodā palielinājās no 2,1% līdz 9,3%.



Pieaugušajiem aptaukošanās ir definēta, ja ĶMI ir lielāks vai vienāds ar 30 kg/m2.

Sievietēm aptaukošanās līmenis visā pasaulē pieauga no 8,8% līdz 18,5%, bet vīriešiem – no 4,8% līdz 14% tajā pašā periodā.

Tajā pašā laikā to cilvēku skaits, kuriem ir nepietiekams svars, samazinājās gan bērnu, gan pieaugušo vidū, kas nozīmē, ka aptaukošanās ir visizplatītākais nepietiekama uztura veids daudzās pasaules valstīs. Pasaulē to bērnu un pusaudžu īpatsvars, kuriem bija nepietiekams svars, samazinājies par aptuveni vienu piekto daļu meiteņu un vairāk nekā vienu trešdaļu zēnu vidū, savukārt to pieaugušo pasaules pieaugušo īpatsvars, kurus skārusi nepietiekams svars, tajā pašā laika posmā samazinājās vairāk nekā uz pusi.

Kopumā 2022. gadā 880 miljoni pieaugušo un 159 miljoni bērnu dzīvoja ar aptaukošanos.

Tonga, Amerikas Samoa un Nauru bija valstis ar augstāko aptaukošanās līmeni, kas pārsniedz 60%.

Profesors Majids Ezzati, pētījuma vecākais autors, norādīja, ka aptaukošanās epidēmija, kas 1990.gadā bija acīmredzama pieaugušo vidū, lielākajā daļā pasaules, tagad atspoguļojas skolas vecuma bērnos un pusaudžos.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, PVO ģenerāldirektors, sacīja: “Lai atgrieztos uz pareizā ceļa, lai sasniegtu globālos mērķus aptaukošanās ierobežošanai, būs nepieciešams valdību un kopienu darbs, ko atbalstīs PVO un valstu sabiedrības veselības aģentūru.”

Profesors Saimons Kenijs, NHS Anglijas nacionālais bērnu un jauniešu klīniskais direktors norādīja, ka: “Aptaukošanās ietekmē katru cilvēka orgānu sistēmu, un tāpēc jau no mazotnes tā var būtiski ietekmēt bērna dzīvi, palielinot viņu risku saslimt ar 2.tipa diabētu, vēzi, garīgās veselības jautājumiem un daudzām citām slimībām, kas var novest pie īsākas un nelaimīgākas dzīves.”