Globālā kodolspriedze un Trešā pasaules kara draudi, šķiet, ir tuvāki nekā jebkad pēc tam, kad ASV prezidents Džo Baidens atļāva Ukrainai izmantot ASV tāla darbības rādiusa raķetes pret Krieviju.

Šie triecieni ir mudinājuši Krievijas prezidenta Vladimira Putina pārstāvi paziņot, ka tas svarētu novest pie “kodolpretreakcijas”, un bailes no eskalācijas ir skārušas arī Apvienoto Karalisti, liekot dažiem veikt ārkārtējus pasākumus, vēsta britu tabloīds Metro.

Tagad eBay par pasakaini uzpūstām tiek pārdoti kodolbunkuri, kurus var ievietot katrs savā mājas dārzā. Visi, kas izlikti tirgošanā, ātri tie nopirkti.

Tipiskajā šādā bunkurā ir gan tualete, gan “uzraudzības telpa”, lai tiem laimīgajiem, kuri savlaicīgi meklēs patvērumu, būtu redzams arī skats uz ārpusi.

Viens šāds bunkurs Kambrijā tika nopirkts par 48 000 mārciņu, kas ir vairāk nekā trīs reizes vairāk par prasīto cenu – £ 15 000. Paredzams, ka drīzumā tirgū nonāks vēl citi, jo spriedze turpinās pieaugt un Trešā pasaules kara draudi šķiet pārāk reāli.

Aukstais karaš atdzisa deviņdesmito gadu sākumā. Līdz 1993. gadam lielākā daļa bunkuru Apvienotajā Karalistē tika likvidēti un izpārdoti, daudzus no tiem iegādājās telekomunikāciju uzņēmumi, lai tos izmantotu kā mobilo tālruņu mastu pamatus.

Bet atlikušie tiek ātri izķerti. Viena pazemes patvertne Bukstonā, Derbišīrā, tika pārdota par £ 36 000, neskatoties uz to, ka tai nebija tualetes. Vēl viens kodolbunkurs, aprakts kalnā, pārdots izlosē par 36 000 £ — tam bija renesanses stila interjers.

Kodolsprādziena gadījumā bunkuru iemītnieki varētu izdzīvot divas nedēļas pazemē.

Pat ja šo bunkuru īpašniekiem būtu paveicies iegūt patvērumu kodolkatastrofas gadījumā, Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem būtu tikai 10 minūšu brīdinājums, lai sagatavotos kodoluzbrukumam.

Starpkontinentālai ballistiskajai raķetei ar kodolgalviņu no Krievijas uz Lielbritāniju būtu nepieciešamas tikai 20 minūtes, pirms tā eksplodētu ar spēku, kas līdzvērtīgs 1 000 000 tonnu dinamītam.

Tā kā Krievija ir atjauninājusi savu doktrīnu, lai pazeminātu kodolieroču izmantošanas slieksni un britu Storm Shadow raķetes pirmo reizi tika izšautas Krievijas teritorijā, tad šie kodoldraudi šķiet ticamāki nekā jebkad agrāk.

Ja tāda izmēra bumba rīt trāpīs Londonas centrā, aptuveni 1 050 720 londoniešu iet bojā un 2 489 210 cilvēku tiktu ievainoti, liecina kodolmodelēšanas vietne NukeMap.

