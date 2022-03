Foto: ZUMAPRESS.com/ SCANPIX/ LETA

Turpina kristies Covid-19 saslimstības rādītājs







Ceturtdien turpināja samazināties Covid-19 14 dienu kumulatīvās saslimstības rādītājs, nokrītot zem 4000 gadījumu robežas uz 100 000 iedzīvotāju, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 4223 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, kā arī saņemtas ziņas par desmit mirušajiem inficētajiem. No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 1278 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 2945 bija vakcinēti.

Kopumā vakar laboratoriski veikti 10 054 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 42% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis samazināties – no 4170,5 līdz 3988,1 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi tas bija zem 4000 gadījumu robežas 28.janvārī, kad rādītājs bija 3904,1.

Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju – no 1806,8 līdz 1701,5.

No mirušajiem Covid-19 pacientiem četri cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs – 80-89 gadu vecumā un viens – 90-99 gadu vecumā. No mirušajiem septiņas personas bija nevakcinētas vai vakcinācijas kursu nepabeigušas, bet trīs – vakcinētas.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5479 ar Covid-19 inficētie.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 765 297 cilvēkiem. Pēc aģentūras LETA aprēķiniem septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 32 213 cilvēki.