Turpmāk piespiedu pārvietošana attieksies arī uz mikromobilitātes rīkiem; Satiksmes ministrija aicina reģistrēt velosipēdus







Šodien, 19.novembrī, valdība apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) virzītos grozījumus Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumos Nr. 767 "Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa". Turpmāk piespiedu pārvietošana būs saistoša arī velosipēdu, elektroskrejriteņu un velorikšu īpašniekiem. Tāpat grozījumi precizē arī amatpersonu atbildību un autostāvvietu darbību.

Stājoties spēkā prasībām, SM aicina brīvprātīgi reģistrēt velosipēdus, jo, ja velosipēdu atzīs par ilgstoši atstātu uz ceļa, to pārvietos uz speciālo stāvvietu. Velosipēdu atzīs par ilgstoši atstātu uz ceļa un lems par tā pārvietošanu uz speciālo stāvvietu tikai tad, ja tas atrodas vietā, kur traucē pārvietoties citiem ceļu satiksmes dalībniekiem ilgāk par astoņām stundām kopš brīža, kad velosipēdam, kam nav iespējams noskaidrot piederību, ir piestiprināta brīdinājuma uzlīme. Tāpat, ja tas atradīsies vietā, kur tas netraucē ceļu satiksmei, bet netiks izmantots vismaz 45 diennaktis kopš tam pielīmēta brīdinājuma uzlīme, tas tiks atzīts par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Savukārt reģistrētus velosipēdus būs ērtāk un ātrāk atgūt no šīs speciālās stāvvietas, uzrādot informāciju no Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra par veiktu velosipēda reģistrāciju. Ja reģistrācija nav veikta, tad ir jāuzrāda tāda informācija, ar kuru īpašumtiesības var pierādīt.

Saistībā ar velosipēdu reģistrāciju visa nepieciešamā informācija atrodama CSDD mājaslapā. Reģistrējot velosipēdu, tam var tikt izsniegta reģistrācijas uzlīme, kas tiek nosūtīta uz velosipēda īpašnieka e-CSDD norādīto adresi Latvijā. Pašu reģistrācijas uzlīmi pēc maksājuma veikšanas nosūta vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas. Samaksa par velosipēda reģistrāciju jāveic e- CSDD divu stundu laikā pēc reģistrācijas.

Ņemot vērā aktuālo situāciju ar transportlīdzekļiem, kas pamesti uz ceļa starp robežšķērsošanas vietu un robežas joslu vai pierobežas joslā, noteikumos tiek samazināts termiņš, kurā transportlīdzekli atzīst par ilgstoši atstātu. Tāpat normatīvā noteiktas Valsts robežsardzes amatpersonu tiesības pieņemt attiecīgu lēmumu par transportlīdzekļa pārvietošanu.