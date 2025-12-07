“Endziņš ir nopircis “Cepļa” akcijas,” smej Armands Puče 0

LA.LV
13:19, 7. decembris 2025
Viedokļi

Pēc gada jābūt paveiktām vismaz 120 mazām lietām birokrātijas mazināšanā, intervijā Latvijas Radio solīja Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs Jānis Endziņš.

Kokteilis
TESTS. Decembra laimes cepumiņi: izvēlies vienu un saņem mazu pareģojumu pirmajam ziemas mēnesim
Kā Krievijai izdodas segt milzīgos zaudējumus frontē – elementāri!
Kokteilis
Ko jums nesīs 2026. gads: prognoze pēc konkrētā dzimšanas datuma
Lasīt citas ziņas

Viņš 1.decembrī oficiāli sācis darbu šajā amatā.

“Endziņš ir nopircis “Cepļa” akcijas, reāli tas, kā Raivis Kronbergs pastrādāja, viņš šobrīd ir otrs labākais šahists Latvijā šobrīd – valsts kancelejas vadītājs. Atceramies, ko viņš atstāja aiz sevis Zemkopības ministrijā, kur mēsli, tur bijis klāt, bet viņam nekā par to nav. Jāni, tas ir kaut kas fantastisks, tāpēc vien var smaidīt, paskatoties, cik veikli birokrāti veic to visu. Vilku barā aizgāja “zaķīts mazais” pastrādāt. Tur nekā nebūs,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Armands Puče, žurnālists, TV24 raidījumu “Kārtības rullis”, “Stopkadri” un “Naudas cena” vadītājs.

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Īsta sapņu galaktika! Daugavpils pašvaldība Ziemassvētku dekorācijām šogad tērējusi prāvu summu
Buratino tiks aprīts: Strelkovs no cietuma prognozē, ar ko beigsies “romāns” starp Vašingtonu un Kremli
Kokteilis
“Pie*irsu bikses, kamēr viņš…” Reiniks pamatīgi pārbiedējis kaimiņienes paziņu

Endziņš uzsvēra, ka bez birokrātijas mazināšanās sākumā jāpanāk, lai tā nepalielinātos. Šā gada laikā jau veikta virkne labu uzlabojumu, bet nākuši klāt jauni slogi, atzina Endziņš.

Viņš uzskata, ka ir nepieciešams sākt precīzi visu uzskaitīt un fiksēt, “ja gribam iziet no purva”. To grupa sākšot darīt jau no šodienas, skrupulozi mērot valdības izdoto tiesību aktu administratīvo slogu. Sagatavošanās darbi tam esot ir veikti. Plānotas sarunas, lai administratīvo slogu mērītu arī parlamentā.

“Mērķis ir virzīties ar intensitāti vismaz 10 mazās lietiņas mēnesī. [..] Pēc gada jābūt paveiktām vismaz 120 mazām lietām birokrātijas mazināšanā,” sacīja grupas vadītājs, akcentējot, ka ir jāpierod pie birokrātijas mazināšanas kultūras.

Kā ziņots, Rīcības grupa birokrātijas mazināšanai tika izveidota 27. martā. Tajā darbojas valsts pārvaldes, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Līdz šim to vadīja Valsts kancelejas direktors.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Endziņš: Birokrātijas mazināšanas stāstam redzu brendu – “atmešana”. Atmetam birokrātiju kā kaitīgu ieradumu!
TV24
“Endziņa kungs ir neitralizēts, apmuļķots un ievilināts lamatās,” Liepnieks nosauc lietas īstajos vārdos
TV24
“Mēs esam vienu soli no tās mēslu bedres…” Endziņš komentē valsts parāda apjomu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.