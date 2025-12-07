“Endziņš ir nopircis “Cepļa” akcijas,” smej Armands Puče 0
Pēc gada jābūt paveiktām vismaz 120 mazām lietām birokrātijas mazināšanā, intervijā Latvijas Radio solīja Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs Jānis Endziņš.
Viņš 1.decembrī oficiāli sācis darbu šajā amatā.
“Endziņš ir nopircis “Cepļa” akcijas, reāli tas, kā Raivis Kronbergs pastrādāja, viņš šobrīd ir otrs labākais šahists Latvijā šobrīd – valsts kancelejas vadītājs. Atceramies, ko viņš atstāja aiz sevis Zemkopības ministrijā, kur mēsli, tur bijis klāt, bet viņam nekā par to nav. Jāni, tas ir kaut kas fantastisks, tāpēc vien var smaidīt, paskatoties, cik veikli birokrāti veic to visu. Vilku barā aizgāja “zaķīts mazais” pastrādāt. Tur nekā nebūs,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Armands Puče, žurnālists, TV24 raidījumu “Kārtības rullis”, “Stopkadri” un “Naudas cena” vadītājs.
Endziņš uzsvēra, ka bez birokrātijas mazināšanās sākumā jāpanāk, lai tā nepalielinātos. Šā gada laikā jau veikta virkne labu uzlabojumu, bet nākuši klāt jauni slogi, atzina Endziņš.
Viņš uzskata, ka ir nepieciešams sākt precīzi visu uzskaitīt un fiksēt, “ja gribam iziet no purva”. To grupa sākšot darīt jau no šodienas, skrupulozi mērot valdības izdoto tiesību aktu administratīvo slogu. Sagatavošanās darbi tam esot ir veikti. Plānotas sarunas, lai administratīvo slogu mērītu arī parlamentā.
“Mērķis ir virzīties ar intensitāti vismaz 10 mazās lietiņas mēnesī. [..] Pēc gada jābūt paveiktām vismaz 120 mazām lietām birokrātijas mazināšanā,” sacīja grupas vadītājs, akcentējot, ka ir jāpierod pie birokrātijas mazināšanas kultūras.
Kā ziņots, Rīcības grupa birokrātijas mazināšanai tika izveidota 27. martā. Tajā darbojas valsts pārvaldes, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Līdz šim to vadīja Valsts kancelejas direktors.