"Iespējams, viņam pat vajag karu, lai viņš vispār noturētos pie varas." Netanjahu faktors- atslēga briestošajam konfliktam Austrumos?







“Paskatoties uz Izraēlas iekšpolitiku, kas, manuprāt, spēlē ļoti lielu lomu šajā stāstā, ir Banjamina Netanjahu faktors,” TV24 raidījumā “Globus” savas domas saistībā ar briestošo Tuvo Austrumu konfliktu pauž Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Delavēras Universitātes doktorants Toms Rātfelders.

Netanjahu atkāpšanas būtu būtisks trieciens viņa politiskajai karjerai, iespējams, pat politiskās karjeras beigas. Raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs iestarpina: “Iespējams, viņam pat vajag karu, lai viņš vispār noturētos pie varas.”

Šim apgalvojumam pētnieks piekrīt, ka tā varētu būt viena no versijām: “Mēs, protams, nevaram spekulēt tādā līmenī, ka viņš pats to konfliktu veicina, bet jebkurā gadījumā šis karš viņam palīdz izvairīties no cietuma.”

Īsti nav skaidrs vai Netanjahu jau nepietiek ar šausmām Gazā, ko Rātfelders skaidro, kā jautājumu par reciprocitāti: “Tas pats princips- ja tev uzbrūk, tad tev ir jāatbild vai tas jānovērš. Tas ir prestiža jautājums viņam, kā politiķim.”

Pētnieks skaidro, ka Banjamins Netanjahu cenšas parādīt, ka viņš ir šis misters Drošība. Viņš cenšas parādīt, ka spēj aizsargāt Izraēlu.

