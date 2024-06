No sēņu ēšanas līdz “Nike” apaviem: atklājiet sēņu neparasto potenciālu! Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” viesojas mikoloģe Diāna Meiere.

Radījumā viņa dalās ar inovatīvu izstrādājumu, kas radīts no sēnēm. No dažādām sēņu sugām var iegūt materiālu, kas izskatās kā dekoratīvs papīrs.

“Tas vairāk droši vien ir rokdarbniecēm interesants temats, jo kaut ko vēl var darīt ar sēnēm bez ēšanas,” dalās mikoloģe.

Šādu sēņu papīru var izmantot dekoratīviem nolūkiem- veidot kolāžas, apsveikuma kartītes un tamlīdzīgi.

Mikoloģe izsaka šaubas, ka šāds papīrs varētu kļūt par Latvijas eksporta preci, bet viņa zina teikt: “Pasaulē ir rūpnīcas, kur ražo sēņu ādu. Tam audzē speciālo micēliju. Jau ir eksperimentālie modeļi. No sēņu ādas taisīts gan apģērbs, gan somas, gan mašīnu saloni.”

Pavisam nesen izskanēja ziņas, ka ir atvērta liela rūpnīca, kurā daudzi procesi ir robotizēti un šo sēņu ādu gatavojas ražot lielākā apjomā.

Šobrīd sēņu āda ir visai ekskluzīva prece un ir jau pasaulē pazīstami zīmoli, kas jau ir radījuši tādus piemērus. Viens no tiem ir sporta preču ražotājs “Nike”, kas radījis botas no sēņu micēlija ādas.

Lai Latvijā šādu inovāciju varētu attīstīt ir jāmeklē investori skaidro mikoloģe: “Tas viss ir laboratorijā notiekošs process. Tam ar mežu vairs nav nekādas saistības.”

Tomēr papīra un ādas ražošana no sēnēm nav vienīgie veidi, kā izmantot sēnes: “Viens no maniem hobijiem ir dzijas krāsošana ar sēnēm. Var iegūt visdažādākās krāsas, piemēram, sarkano, kas ir diezgan reti sastopama krāsa, dabas pasaulē ir grūti dabūt šādas krāsas materiālus. Šajā ziņā esam bagāti, jo no mūsu sēnēm var iegūt pilnu varavīksnes spektru.”