Krievijas diktators Vladimirs Putins pats neapstāsies, pieminot 1000.dienu kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, Eiropas Parlamentam (EP) teica Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, aicinot Eiropu spēcīgāk izdarīt spiedienu uz Maskavu, lai panāktu taisnīgu mieru.

Savukārt runā Ukrainas parlamentam Zelenskis sacīja, ka nākamajā gadā izšķirsies, kurš uzvarēs karā.

Attālināti uzrunājot EP deputātus, Zelenskis pateicās 27 valstu blokam par atbalstu Ukrainai, vienlaikus to mudinot darīt vairāk.

“Putins ir koncentrējies uz uzvaru šajā karā, viņš pats neapstāsies. Jo vairāk laika viņam ir, jo sliktāki kļūs apstākļi. Katra diena ir vislabākais brīdis, lai izdarītu lielāku spiedienu uz Krieviju,” uzsvēra Ukrainas prezidents.

“Putins joprojām ir niecīgāks nekā vienotas Eiropas valstis. Es jūs mudinu to neaizmirst, un neaizmirst, cik daudz Eiropa spēj sasniegt,” Zelenskis sacīja EP deputātiem.

Eiropas Savienība (ES) pērn jūnijā sāka iestāšanās sarunas ar Ukrainu, sākot garu reformu ceļu, kas kara plosītajai valstij būs jāveic, lai kļūtu pa pilntiesīgu ES dalībvalsti..

ES dati liecina, ka bloks kopš 2022.gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā, Ukrainai militārā, humānā un finanšu palīdzībā sniedzis vairāk nekā 120 miljardus eiro.

“Mēs esam paveikuši daudz, bet tagad nedrīkstam baidīties darīt vēl vairāk,” Zelenskis sacīja EP deputātiem, kas viņu sveica ar ovācijām. “Mums ir jāizdara spiediens uz Krieviju par taisnīgu mieru,” viņš uzsvēra.

ES amatpersonas ir centušās uzsvērt, ka Brisele turpinās atbalstīt Ukrainu neatkarīgi no iespējamām izmaiņām Vašingtonas ārpolitikā pēc Donalda Trampa atgriešanās ASV prezidenta amatā.

“Mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu šodien, rīt un katru dienu tik ilgi, cik ilgi tas būs nepieciešams,” sacīja EP priekšsēdētāja Roberta Metsola, dodot vārdu Zelenskim.

Trampa, kurš stāsies amatā janvārī, atgriešanās Baltajā namā ir veicinājusi bažas par ASV saistību samazināšanos attiecībā uz Eiropas drošību un militārā atbalsta samazināšanu Kijivai.

Aizejošā prezidenta Džo Baidena administrācija nesen atļāva Kijivai izmantot amerikāņu raķetes, lai uzbruktu militāriem mērķiem Krievijas iekšienē, atbildot uz Ziemeļkorejas karaspēka piesaistīšanu Maskavas īstenotajai karadarbībai.

“Izšķirīgos brīžos – un nākamgad tādi būs – mēs nedrīkstam nevienam visā pasaulē apšaubīt visas mūsu valsts izturību. Un šajā posmā izšķiras, kurš dominēs,” Ukrainas Augstākās radas deputātiem teica valsts prezidents, piebilstot, ka cīņa nav tikai par konkrētām apdzīvotām vietām, bet gan visu Ukrainu, Eiropu un to, vai pasaulē būs kārtība vai haoss.

“Šajā karā tiek izlemts veselas tautas liktenis. Un nevienam nevajadzētu un neviens nevar to izlemt mūsu vietā,” teica Zelenskis laikā, kad pieaug neskaidrība, vai Tramps, atgriežoties Baltajā namā, centīsies panākt miera sarunas, kas paredzētu daļas Ukrainas teritorijas atdošanu Krievijai.

“Iespējams Ukrainai būs jāpārdzīvo kāds Maskavā, lai varētu sasniegt visus savus mērķus,” Zelenskis komentēja iespēju, ka Ukrainai būtu jāsagaida Putina režīma beigas Krievijā, lai atgūtu visu savu teritoriju starptautiski atzītajās robežās.

NATO ģenerālsekretārs: Ukrainai ir jāuzvar, jo Putins neapstāsies

Ukrainai ir jāuzvar karā, kuru pret to sāka Krievija, jo pretējā gadījumā Krievijas diktators Vladimirs Putins neapstāsies, radot tiešu apdraudējumu Rietumvalstīm, otrdien paziņoja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.

“Kāpēc ir tik svarīgi, ka Putins nepanāk savu? Tāpēc, ka tad viņam pie mūsu robežas būs iedrošināta Krievija, kas uzvarēs teritoriālajā ziņā, uzvarēs militārajās potenciālā. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka neapstāsies pie tā. Tad tas rada tiešus draudus mums visiem Rietumos,” viņš teica otrdien Briselē, ierodoties uz Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmi.

Rite atgādināja, ka Krievija Ukrainas Krimas pussalu anektēja 2014.gadā, pēc tam sākās karš, un visaptverošs Krievijas iebrukums Ukrainā sākās 2022.gada februārī – pirms 1000 dienām. “Es nevarētu būt lepnāks par to, ko uzvarai ir izdarījusi Ukraina, kas ir četras reizes mazāka, kuras ekonomika ir tikai 25% no Krievijas ekonomikas apmēra. Mēs Rietumos un citas pasaules valstis bijām gatavi dot Ukrainai to, kas tai bija nepieciešams, lai uzvarētu un nepieļautu Putina uzvaru,” sacīja NATO ģenerālsekretārs.

Viņš ir arī pauda pārliecību, ka “uz spēles ir liktas mūsu vērtības, uz spēles ir likta arī mūsu kolektīvā drošība”. “Mums ir jāpanāk, lai Ukraina uzvarētu, un tas šodien ir darba kārtības prioritāte. Īpaši tagad, kad iesaistījās Ziemeļkoreja, ar plašajiem gaisa triecieniem pagājušajā nedēļas nogalē, un šodien aprit 1000 dienas,” piebilda Rite.

