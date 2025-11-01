Ukraiņu akcija “Drons trāpa katra tārpa sejai” saņem pretī diezgan efektīvu krievu izgudrojumu 8
Belgorodas apgabalā Ukrainas droni sākuši iznēsāt skrejlapas, uz kurām ir uzdrukāts ukraiņu bruņoto spēku komandiera Madjāra jeb Roberta Brovdi attēls un līdzās uzraksts “Drons trāpa katra tārpa sejā”, kā arī QR kods ziedojumu veikšanai Ukrainas atbalstam. Par šādu “akciju” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāstīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Savukārt krievi ir izdomājuši pretdronu tīkla munīciju, kas ir diezgan interesanta savā darbībā, atzīst majors [skatīt pievienoto video no 26. sekundes ar materiālu no treniņiem poligonā].
Kopš karā popularitāti guvuši droni, par šādām dronu tīkla munīcijas iespējām jau ticis runāts ilgi, taču tas ir iespējams vien tuvās distancēs un domāts karavīriem-kājniekiem, kas graužas frontē uz priekšu: “Ja viņi redz kādu dronu, tad šauj ar tīklu!”