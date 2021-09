Nosūtījumu valsts apmaksāta Covid testa veikšanai izraksta ģimenes ārsts. Foto: Fizkes/SHUTTERSTOCK

Regīna Olševska, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ar 1. septembri stājas spēkā izmaiņas bērnu Covid-19 laboratoriskajā testēšanā.

Tagad pasākumu, izņemot skolas, apmeklēšanai un dažādu pakalpojumu saņemšanai arī bērniem tā jāveic par maksu – pieaugušajiem šāda kārtība ir jau kopš augusta sākuma.

Tā gan neattiecas uz tiem nevakcinētajiem pacientiem, kuriem jāveic plānveida izmeklējumi vai jāārstējas dienas stacionāros. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu tos joprojām apmaksā valsts.

Drošības prasības atšķiras

Tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri iecerējuši saņemt ambulatoros pakalpojumus P. Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, var nākties apliecināt savu Covid-19 statusu, ja izmeklējums vai manipulācija saistīta ar ilgu tuvāku kontaktu ar medicīnas darbinieku.

Nevakcinētajiem un neizslimojušiem pacientiem prasa uzrādīt negatīvu pirms 24–48 stundām veiktu Covid-19 testu, ja nepieciešama fibrogastroskopija, kolonoskopija, veloergometrija, transezofageālā ehokardiogrāfija, miokarda perfūzijas scintigrāfija, staru terapija, hemodialīzes procedūras, kā arī plānveida operācija vai ķirurģiskas, mazinvazīvas manipulācijas dienas stacionārā.

Starp citu, arī ierodoties uz fizisko darba spēju pārbaudi Latvijas olimpiskās vienības laboratorijā, ne tikai pieaugušajiem sportistiem, bet arī bērniem obligāti līdzi jābūt negatīvam Covid-19 testa apliecinājumam – ne vecākam par 72 stundām.

Savukārt tiem Dobeles un apkārtējo novadu iedzīvotājiem, kuri iecerējuši veikt obligātās veselības pārbaudes Dobeles un apkārtnes slimnīcā, jāņem vērā, ka no 1. septembra šo pakalpojumu nodrošina tikai tad, ja var uzrādīt Covid-19 sertifikātu.

“Sniedzot standarta ambulatoros pakalpojumus, “Veselības centrā 4″ Covid-19 testi netiek prasīti.

Izņēmums ir nopietnas manipulācijas dienas stacionārā – visas operācijas, piemēram, vēnu operācijas, plastikas ķirurģija, ginekoloģiskās manipulācijas.

Šajos gadījumos pacientam ir jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikāts vai negatīvs tests, kas ir derīgs 48 stundas no tā veikšanas brīža,” stāsta medicīnas pārstāve Katrīna Priede, piebilstot, ka no 1. septembra stājas spēkā jaunas prasības skaistumkopšanas un podologa pakalpojumu sniedzējiem, kuru pienākums tagad ir lūgt klientiem norādīt, vai viņiem ir Covid-19 sertifikāts, tests vai nav neviena no minētajiem dokumentiem.

Tas tādēļ, lai podologs vai skaistumkopšanas speciālists zinātu, kādā drošības režīmā strādāt.

“Ārstniecības iestādes strādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un nozares vadlīnijām. Mainoties šiem noteikumiem, arī prasības var mainīties, tāpēc lūdzam pacientus rūpīgi sekot aktuālajai informācijai,” viņa saka.

Arī to bērnu vecākiem, kuri ieplānojuši savām atvasēm ambulatoros izmeklējumus Bērnu klīniskajā slimnīcā, pirms tam noteikti vajag noskaidrot drošības prasības.

“Dodoties uz ārsta konsultāciju, Covid-19 sertifikāts vai negatīvs tests nav nepieciešams, tas būs jāveic pirms endoskopiskas izmeklēšanas vai barības vada 24 stundu pH metrijas,” stāsta slimnīcas pārstāve Dace Zaldāte-Rozentāle.

Gan pavadošajai personai, gan pacientam tests vai sertifikāts būs nepieciešams, stājoties slimnīcā vai dienas stacionārā, izņemot gadījumus, kad jāveic asaru kanālu zondēšana zīdainim bez narkozes, un saņemot psihiatrijas vai rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumus.

Testa derīguma termiņš 48, izņēmuma gadījumos – 72 stundas.

Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari” pacientiem, kas ierodas uz ambulatoro rehabilitāciju dienas stacionārā, jābūt līdzi negatīvam Covid-19 testam, kas veikts ne vēlāk kā pirms 72 stundām, bet Rīgas veselības centrā – jāaizpilda apliecinājums par speciālo iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, kas nevakcinētajiem, kuri vēlas saņemt rehabilitācijas pakalpojumus, uzliek pat pienākumu uzrādīt laboratorijas analīžu izdruku ar negatīvu Covid-19 testu, kas veikts 48 stundu laikā.

“Nav vienotu noteikumu, katra veselības aprūpes iestāde pati nosaka papildu drošības pasākumus. Dažas jau vasarā ziņoja, ka noteiktus izmeklējumus veic tikai tiem pacientiem, kuri var uzrādīt Covid-19 sertifikātu vai testu. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu to joprojām veic bez maksas. Līdzīga situācija ir arī ar plānveida pakalpojumiem, piemēram, operācijām slimnīcā. Pirms iestāšanās pacientiem noteikti jānoskaidro, būs vai nebūs jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests un kāds derīguma termiņš tiks akceptēts – 72, 48 vai 24 stundas,” uzsver Slimību profilakses un kontroles centra komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja.

Tuviniekiem tests par maksu

Lai neapdraudētu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu nepārtrauktā režīmā, sākot ar 1. septembri Daugavpils slimnīcā aizliegta pacientu apmeklēšana.

Dažas dienas agrāk tā tika pārtraukta arī Siguldas slimnīcā, bet Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā Rīgā karantīnas režīms nemaz netika pārtraukts – tuviniekiem nav atļauts apmeklēt pacientus stacionāra nodaļās, bet pacientiem – iziet no tām, ja vien tas nav saistīts ar ārstniecības procesu.

No 1. septembra jauna kārtība ir arī Ludzas Medicīnas centra stacionārā, kur tuviniekam vispirms jādodas uz uzņemšanas nodaļu, kur tiek veikta viņu reģistrācija pacienta apmeklējumam, vispirms obligāti uzrādot Covid-19 sertifikātu un pasi vai ID karti.

Savukārt Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros atsevišķās nodaļās un stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs” apmeklēt pacientus atļauts tikai īpašos gadījumos ar ārsta atļauju.

Apmeklētājam jābūt derīgam vakcinācijas sertifikātam, kas apsardzes dienesta darbiniekam jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Arī Liepājas reģionālajā slimnīcā pacienta apmeklēšana iespējama tikai ar ārstējošā ārsta atļauju, bet tuviniekiem, kuri nav slimojuši ar šo infekciju vai pabeiguši vakcināciju, 24–48 stundas pirms tam jāveic Covid-19 RNS tests.

“Pastāvīgā klātbūtnē pie bērna slimnīcā drīkst atrasties tikai viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis, kuri drīkst mainīties ik pēc piecām dienām, bez laika un biežuma ierobežojumiem bērnu un bērna pavadošo personu drīkst apmeklēt arī otrs no vecākiem vai likumiskais pārstāvis, kurš pēdējo 180 dienu laikā pārslimojis Covid-19 vai kurš var uzrādīt sertifikātu, tas arī nozīmē, ka pacientu nedrīkst apmeklēt māsas, brāļi, vecvecāki un citi radinieki,” stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve.

Ja vecāki vai likumiskie pārstāvji ir nevakcinēti, viņiem jāievēro apmeklējuma laika un biežuma ierobežojumi. Atļauts apmeklēt pacientus, kuri stacionārā atrodas vieni, – visu slimnīcā pavadīto laiku viņus 2–3 reizes nedēļā uz 20 minūtēm drīkst apmeklēt tikai viena persona.

Covid-19 Latvijā

* Līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 142 637 cilvēkiem (miruši 2578);

* pirmo vakcīnas devu līdz šim saņēmuši 45,5%, bet vakcinācijas procesu noslēguši 40,4% iedzīvotāju (kopumā 859 075).