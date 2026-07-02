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Uzmanies, UV indekss būs augsts! Laika prognoze šodienai 0

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LA.LV
7:48, 2. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

2. jūlijā no rīta saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule, vēsta Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

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Daudzviet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs. Vējš turpinās pūst lēni.

Gaiss iesils līdz +20…+25°. Spīdot saulei, ultravioletās radiācijas indekss būs augsts!

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Galvaspilsētā no rīta un priekšpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas būs sauss un saulains laiks. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23…+25°.

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