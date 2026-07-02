Uzmanies, UV indekss būs augsts! Laika prognoze šodienai 0
2. jūlijā no rīta saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule, vēsta Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Daudzviet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs. Vējš turpinās pūst lēni.
Gaiss iesils līdz +20…+25°. Spīdot saulei, ultravioletās radiācijas indekss būs augsts!
Galvaspilsētā no rīta un priekšpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas būs sauss un saulains laiks. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23…+25°.