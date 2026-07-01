Luksusa lamatas. Kruīza kuģa ārsts atklāj, ar ko regulāri savas vainas dēļ sirgst pasažieri 0
Kruīza braucieni parasti asociējas ar luksusa atpūtu, bezrūpību un saulrietiem atklātā jūrā. Tomēr pieredzējuša kuģa ārsta darba ikdiena krasi atšķiras no atpūtnieku idilles. Kā izrādās, visbiežāk palīdzība nepieciešama nevis dramatisku negadījumu, bet gan pašu tūristu negaidīto izvēļu dēļ.
Kā ziņo portāls Crew Center, kāds pieredzējis kuģa ārsts tiešsaistes diskusijā atklājis, ka lielāko daļu viņa darba dienas aizņem nevis dzīvībai bīstamas situācijas, bet gan problēmas, kas rodas pie bagātīgi klātajiem galdiem.
“Es ārstēju ļoti daudz gadījumu, kas tiešā mērā saistīti ar pārēšanos vai nepierastu ēdienu lietošanu,” stāsta mediķis. Grēmas, gremošanas traucējumi un pēkšņas vēdersāpes ir viņa rutīna. Neierobežotais ēdienu piedāvājums un vēlme nogaršot visu mēdz kļūt par lielāko pārbaudījumu tūristu organismam.
Lai gan mūsdienu laineri ir aprīkoti ar modernām stabilizācijas sistēmām, jūras slimība nekur nav pazudusi. Ārsts atzīst, ka slikta dūša un reiboņi joprojām ir biežs viesis uz klāja, īpaši, ja jūra kļūst nemierīga vai ja tūristi dodas ekskursijās ar mazākām laivām.
Tāpat netrūkst arī sadzīvisku traumu – pasažieri nereti paslīd uz klāja vai iespiež pirkstus smagajās kuģa durvīs.
Viens no svarīgākajiem aspektiem, ko uzsver speciālisti, ir medicīnisko pakalpojumu apmaksa uz kuģa. Daudzi tūristi maldīgi uzskata, ka viņu standarta veselības apdrošināšana segs visus izdevumus.
Svarīgi zināt:
Visi pacienti uz kuģa tiek ārstēti kā privātpacienti. Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) uz klāja nedarbojas, un par pakalpojumiem jāmaksā pašam.
Ja stāvoklis ir smags un nepieciešama nogādāšana slimnīcā krastā, izmaksas var sasniegt astronomiskas summas.
Eksperti pirms došanās ceļā stingri iesaka parūpēties par privāto ceļojumu apdrošināšanu, lai neplānotas vēdersāpes vai jūras slimība nepārvērstos par milzīgu finansiālu slogu pēc atgriešanās mājās.