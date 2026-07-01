Foto: Magnific.com

Zinātnieki nosauc ieradumu, kas pret darba stresu var palīdzēt labāk nekā sports 0

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LA.LV
22:41, 1. jūlijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Stress darbā daudziem kļuvis par ikdienas sastāvdaļu, un liela daļa cilvēku cenšas ar to cīnīties dažādos veidos — sportojot, vairāk atpūšoties vai mēģinot ievērot veselīgāku dzīvesveidu.

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Jauns pētījums liecina, ka viens ikdienas ieradums var palīdzēt organismam tikt galā ar stresu pat efektīvāk nekā fiziskās aktivitātes.

Kā raksta izdevums ScienceAlert, vairāk nekā desmit gadu garumā tika analizēti vairāk nekā 2800 Kanādas strādājošo dati, vērtējot piecus ieradumus ārpus darba — uzturu, fiziskās aktivitātes, miega kvalitāti, alkohola lietošanu un smēķēšanu. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kuri no tiem visvairāk palīdz mazināt darba stresa ietekmi uz veselību.

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Rezultāti izrādījās ne tik viennozīmīgi, kā varētu šķist. Daži ieradumi tiešām palīdzēja pasargāt organismu no ilgstoša stresa ietekmes, savukārt citi uzlaboja veselību kopumā, bet tieši pret darba stresu neizrādījās tik efektīvi.

Visvairāk izcēlās miega kvalitāte — secināts, ka kvalitatīvs miegs bija spēcīgākais faktors, kas palīdzēja mazināt darba stresa negatīvo ietekmi uz veselību. Labs miegs palīdz smadzenēm atjaunoties, uzlabo emocionālo stabilitāti, uzmanību un spēju kontrolēt ikdienas ieradumus.

Arī pilnvērtīgs uzturs izrādījās nozīmīgs faktors. Savukārt fiziskās aktivitātes, lai gan kopumā bija saistītas ar labāku veselību, neizrādījās tik efektīvas tieši darba stresa mazināšanā, kā bieži tiek uzskatīts.

Speciālisti norāda, ka daudziem cilvēkiem darba stress ir ilgstošs — to rada liela slodze, saspringti grafiki, nepārtraukta pieejamība un sajūta, ka darbs “ienāk” arī vakaros un brīvdienās. Laika gaitā tas var novest pie izdegšanas, trauksmes, depresijas, noguruma, sirds slimībām un citām veselības problēmām.

Pētījumā analizēta arī alkohola lietošanas saistība ar darba stresu, taču autori uzsver, ka šie rezultāti nav interpretējami viennozīmīgi. Vienlaikus tiek norādīts, ka alkohols nav uzskatāms par veidu, kā mazināt darba stresa ietekmi uz veselību.

Vienlaikus eksperti atgādina, ka veselīgi ieradumi nevar pilnībā kompensēt neveselīgu darba vidi.

Cilvēkiem nevajadzētu būt spiestiem “izgulēties” vai “izsportoties” no pārmērīgas slodzes, slikti organizēta darba vai nepamatotām prasībām. Par veselīgu darba vidi joprojām ir atbildīgi darba devēji un organizācijas.

Tomēr pētījuma autori uzsver — ja darba stress ir ilgstošs un situāciju nav iespējams ātri mainīt, daži ikdienas ieradumi var palīdzēt organismam ar to tikt galā efektīvāk nekā citi.

Īpaši svarīga nozīme ir kvalitatīvam miegam, jo tieši tas palīdz organismam atjaunoties un labāk tikt galā ar ikdienas slodzi.

Raksts sagatavots pēc ārvalstu preses materiāliem.

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