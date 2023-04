Uzņēmējs par mākslīgo intelektu: Milzīgs daudzums programmētāju zaudēs darbu Ieteikt







“Milzīgs daudzums programmētāju zaudēs darbu, jo tas nebūs vairs vajadzīgs,” diskutējot par mākslīgā intelekta attīstību un iespējām, TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” atzina uzņēmējs Gundars Kuļikovskis.

Viņš atzīst, ka jau tagad ar mākslīgā intelekta palīdzību ir iespējams programmēt pašiem, kas nozīmē, ka programmētāji zaudēs darbu, jo mehāniskas prasmes nebūs vairs vajadzīgas.

“Nosacīti IT nozares melnstrādnieki pazaudēs darbu. Tas tā ļoti ciniski,” uzņēmējs atzīst.

Savukārt uzņēmējs Normunds Bergs uzsver, ka IT nozares melnstrādnieki iemācīsies strādāt ar šo rīku: “Tas ir tas pats, kas darbs ar jebkuru instrumentu. Programma nestrādās tavā vietā, bet tas būs tavs pagarinātājs. Un cilvēks, kurš labi pārzinās tehnoloģiju, būs nesalīdzināmi produktīvāks un bagātāks par to, kurš to neprot.”

Kuļikovskis piebilst, ka vērtīga būs nevis pati tehnoloģija, bet cilvēks, kurš pārzinās priekšmetu: “Tagad programmētājs būs vērtīgāks, ja viņš zinās fiziku, jo viņš spēs uzdot īsto jautājumu. Jo tev jāzina reālā tehnoloģija. IT salikt kodu nav tehnoloģija. Tas ir mehānisks darbs. Tu vari uzdot uzdevumu tikai tad, ja tu zini reālās pasaules uzdevumu reālās pasaules terminoloģijā un reālās pasaules formulās.”

Jau vēstīts, ka radošā mākslīgā intelekta tehnoloģijas, piemēram, plašu popularitāti strauji iemantojušais “ChatGPT”, varētu apdraudēt ap 300 miljoniem pilnas slodzes darbavietu visā pasaulē, liecina ASV bankas “Goldman Sachs” ziņojums.

Jaunākajā ziņojumā “Goldman Sachs” ekonomisti aplēsuši, ka 18% pasaules darba varētu automātiski veikt ar mākslīgo intelektu, bet automatizācija vairāk ietekmētu attīstītos tirgus, nevis attīstības tirgus. ASV tehnoloģija varētu aizstāt 7% darbavietu.

Vienlaikus analītiķi uzsver, ka lielākajā daļā darbavietu un sektoru mākslīgais intelekts papildinās cilvēka darbu, nevis to pilnībā aizstās.