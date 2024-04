Krievijas karaspēks pilnībā ieņēmis Pervomaiski, kas atrodas netālu no Doneckas, otrdien apliecināja avoti abās karojošās pusēs.

“Pretinieks spēja salauzt 59.atsevišķās motorizēto kājnieku brigādes strēlnieku bataljona aizsardzību un pilnībā ir okupējis Pervomaiski, par ko kaujas faktiski sākās vēl 2022.gada augustā,” platformā “Telegram” pavēstīja ukraiņu kanāls “DeepState”, kas seko norisēm frontē.

Līdz karam Pervomaiske bija liels ciems. Tur dzīvoja aptuveni 2000 cilvēku.

No ciema rietumu daļas līdz Doneckas nomalei ir aptuveni 12 kilometru. Ciems pilnībā pārvērsts drupās.

“Ciems šajā karā bija kļuvis par vienu no karstākajiem punktiem, un ienaidnieks par to samaksāja augstu cenu,” norāda “DeepState” autori.

“Diemžēl augstu cenu samaksāja arī mūsu aizstāvji no lieliskās 59.brigādes, kas izmisīgi turējās par katru pagrabu un spēja noturēt aizsardzību, pat atrodoties aplenkumā,” atgādina kanāls “DeepState”.

Bērboka: Putins grib Harkivu “nobombardēt līdz ar zemi”

Krievijas diktators Vladimirs Putins grib Harkivu nobombardēt līdz ar zemi, otrdien brīdināja Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka, mudinot starptautisko sabiedrību aktivizēt centienus, lai nodrošinātu Ukrainai pretgaisa aizsardzības līdzekļus.

Putins grib “nobombardēt Harkivu līdz ar zemi”, brīdināja ministre. “Viņš grib sagraut, viņš tīši grib sagraut.”

“Ja Krievija tur sāks plašu ofensīvu, tas radīs neizmērojamas ciešanas,” viņa sacīja. “Diemžēl krājumi, it īpaši mūsu pašu sistēmu “Patriot” krājumi, ir lielā mērā izsmelti.”

Sistēmas “Patriot”, kas ir Eiropā un citur pasaulē, ir jāizmanto, lai no tā labumu gūtu Ukraina, norādīja ministre.

Šobrīd ar Ukrainu un Eiropas partneriem tiek strādāts pie fonda, lai iegādātos aizsardzības sistēmas visā pasaulē un piegādātu tās ātri, sacīja Bērboka.

Viņa pauda cerību, ka plašāka informācija tiks sniegta jaunnedēļ Itālijā G7 valstu ārlietu ministru sanāksmes gaitā.

Ukraiņi notriekuši visus 20 krievu “Shahed”

Ukraiņu karavīri notriekuši visus 20 lidrobotus “Shahed”, ko naktī uz otrdienu uz Ukrainu raidīja Krievija, pavēstījis Ukrainas gaisa spēku komandieris Mikola Oleščuks.

Krievija palaida lidrobotus no Čaudas raga okupētajā Krimā, kā arī naktī apšaudīja Ukrainu ar četrām zenītraķetēm “S-300” no okupētā Doneckas apgabala.

Ukrainas armija bezpilota lidaparātus notriekusi virs Mikolajivas, Hersonas, Odesas, Dņipropetrovskas, Poltavas, Vinnicas un Ļvivas apgabaliem.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 449 250

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 449 250 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 850 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī krievi zaudējuši 7110 tankus, 13 620 bruņutransportierus, 11 386 lielgabalus un mīnmetējus, 1039 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 753 zenītartilērijas iekārtas, 347 lidmašīnas, 325 helikopterus, 9033 bezpilota lidaparātus, 2065 spārnotās raķetes, 26 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 15 181 automobili un autocisternu, kā arī 1868 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

Ukraina paziņo, ka Baltijas jūras karaflotes bāzē aizdedzinājusi Krievijas raķešu kuģi

Ukrainas militārais izlūkdienests izraisījis ugunsgrēku uz Krievijas raķešu kuģa “Serpuhov” Baltijas jūras karaflotes bāzē, padarot kuģi neizmantojamu, pirmdien paziņojusi Kijiva.

No Krievijas puses pagaidām nav saņemtas ziņas par ugunsgrēku uz “Serpuhov”, kas tiek klasificēts kā “Bujan-M” klases mazais raķešu kuģis.

Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde paziņoja, ka ugunsgrēks uz kuģa sācies 7.aprīlī bāzē Krievijas valdījumā esošajā Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvā. Paziņojumā nav skaidri norādīts, ka ugunsgrēks izcēlies Ukrainas izlūkdienestu operācijas rezultātā, taču dots mājiens, kā tā bijis, un solīts turpinājums.

Arī Ukrainas mediji, atsaucoties avotu drošības dienestos, rakstīja, ka ugunsgrēks ir Ukrainas izlūkdienestu operācijas rezultāts. Mediji un Galvenā izlūkošanas pārvalde ziņoja, ka ugunsgrēks iznīcinājis kuģa sakaru un automatizācijas iekārtas un to atjaunošana prasīs ilgu laiku.

“Serpuhov” ir viens no Krievijas karaflotes jaunākajiem kuģiem. Tas tika nolaists ūdenī 2015.gadā un sākumā atradās Melnās jūras flotes sastāvā, pirms tika pārcelts uz Baltijas jūru. Kuģis spēj pārvadāt līdz astoņām spārnotajām raķetēm.

Russia’s goal is clear: they want to do everything possible to drive people out of Kharkiv and the region. Whatever Putin touches becomes ruins.

We must make every effort, both possible and impossible, to protect as many of our cities and communities as possible.

