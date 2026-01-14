Vai tas būtu par daudz prasīts? Ogres mērs Helmanis tiešajā ēterā “iekož” Rēzeknes mēram par latviskuma trūkumu 0
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis TV24 raidījumā “Kārtības rullis” vērtē Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča rīcību, norādot, ka viņš viņa vietā rīkotos citādi – gan attiecībā uz valodu, gan valsts svētku svinēšanu. Vienlaikus Helmanis uzsver, ka, neskatoties uz pretrunām, sabiedrībai jārespektē Rēzeknes iedzīvotāju izvēle un viņu uzticība ilggadējam pilsētas vadītājam.
Helmanis saka, ka, ja viņš būtu Aleksandra Bartaševiča vietā, viņš neuzrunātu savus vēlētājus krievu valodā, “kārtīgi” svinētu 18. novembri, 4. maiju un 16. martu, kā arī rīkotu lāpu gājienu. Viņš izsaka savas domas arī par jezgu ap koncertzāli “Gora” un norāda, ka nevienam tur nav jāiejaucas. Helmanis pauž, ka, acīmredzot, Rēzeknes novada iedzīvotāji uzticas Bartaševičam vadīt pilsētu, ņemot vērā, cik ilgi viņš ir pie varas. “Tas sabiedrībai kā tādai ir jārespektē,” saka Ogres novada galva.
