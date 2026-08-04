Vērtīgākie dārzeņi, augļi un ogas, ko augustā jāēd “tonnām” 0
Augusts Latvijā ir viens no bagātīgākajiem mēnešiem – dārzos un tirgos netrūkst ne vietējo ogu, ne augļu, ne tikko novāktu dārzeņu. Tieši tagad daudzi sezonas produkti ir savā pilnbriedā, tāpēc ir īstais brīdis tos likt galdā pēc iespējas biežāk.
Protams, aicinājums tos ēst “tonnām” jāuztver ar smaidu – arī ar veselīgiem produktiem svarīga ir daudzveidība un saprātīgas porcijas. Tomēr sezonas dārzeņiem, augļiem un ogām ikdienas ēdienkartē noteikti ir vērts atvēlēt daudz vietas.