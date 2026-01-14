Vakarpusē vienā novadā gaidāms sniegputenis, bet nedēļas nogalē iespējams piedzīvot pat -20 grādus 0
Trešdienas vakarā Latvijas rietumos, sākot no Dienvidkurzemes piekrastes, gaidāms sniegputenis, prognozē sinoptiķi. Bet kāds laiks gaidāms nedēļas nogalē?
Neliels sniegvilksnis vietām sāksies agrāk – no pēcpusdienas valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas dienvidaustrumu vēja brāzmas līdz 9-14 metriem sekundē.
Mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, daudzviet spīdēs saule. Gaisa temperatūra dienas vidū būs -6..-11 grādi, vietām Latgalē līdz -13 grādiem. Vējā sals šķitīs lielāks.
Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz -7..-8 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals, no rietumiem tuvojas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1019 hektopaskāliem Latvijas rietumos līdz 1026 hektopaskāliem austrumos.
Nedēļas nogale – dzestra un saulaina
Šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms pārsvarā saulains laiks, gaisa temperatūra saglabāsies zema, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdien un piektdien Latgalē spīdēs saule, citviet valstī būs daudz mākoņu un vietām mazliet snigs, bet sestdien un svētdien saulains laiks iespējams visā Latvijā. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš.
Tuvākajās naktīs daudzviet Latgalē, kā arī vietām Vidzemē gaisa temperatūra pazemināsies līdz aptuveni -20 grādiem, pārējā valstī sals būs mazāks. Maksimālā gaisa temperatūra dienas laikā galvenokārt būs -4..-9 grādi, par dažiem grādiem lielāks aukstums saglabāsies vietām austrumu novados.
Sagaidāms, ka nākamnedēļ būs maz nokrišņu un gaisa temperatūra svārstīsies starp vieglu un stipru salu. Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem janvāra pēdējās divas nedēļas Latvijā gaidāmas 6-9 grādus aukstākas par normu.