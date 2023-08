Valdis Pumpurs: Kāda ekonomikas attīstīšana, ja mēs nespējam samaksāt ikdienas rēķinus Ieteikt







“Tas ir skarbi. Uzņēmums ir uzņēmums, tas ir kolektīvs, viņi atnāk, kopā strādā un domā, kā labāk strādāt. Bet ir cilvēki, kas ir gluži vieni šajā cīņā, kas nav tik spēcīgi nodrošināti, kam ienākumi ir minimālo ienākumu apmērā. Un, ja viņš saņem tuvu 100 eiro rēķinu par elektrību, tad es nezinu, jālec pa logu vai jāiet uz Daugavu,” diskutējot par pieaugošajiem elektrības rēķiniem un valsts atbalstu, TV24 raidījumā “Preses klubs” saka drošības eksperts Valdis Pumpurs.

“Mēs to varam saukt dažādi. “Sadales tīkls” teiks, ka mēs jau tikai par tarifiem runājam, bet paņemsim to gala patērētāju, to cilvēku, kas saņem 600 eiro. Viņš rēķinā saņem “Sadales tīklus”, “Latvenergo”, viss tur ir iekšā. Viņam principā ir vienalga, kā jūs to nosauciet… Kāda ekonomkas attīstīšana, ja mēs nespējam samaksāt ikdienas rēķinus. Un mums tādi ir netikai ar elektrību – ir ūdens, nedod Dievs, vēl gāze, tas pats maizes kukulītis ir jāpērk,” turpina viņš.

“Mēs kā sabiedrība esam izdzīvošanas režīmā. No algas līdz algai sitamies. Un tas neveicina optimismu, tas neveicina inovācijas, skatu nākotnē. Tas jau to nāciju bremzē – šādi sīkumi, kas būtībā nav sīkumi. Un neviens jau nav teicis, kad decembrī pārskatīs tarifus, ka tie samazināsies,” norāda Pumpurs.

Runājot par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Valdis Pumpurs piekrīt Saeimas deputātes Ramonas Petravičas (LPV) teiktajam, ka šī iestāde nepārstāv sabiedrības intereses: “Ko tas regulē? Tie ir tie paši birokrāti, kas sēž citās valdības institūcijās. Un algas tur ir nesamērojamas ar tiem, kas saņem tos 600 eiro.”