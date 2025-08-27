#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ekrānuzņēmumi no “Facebook”/Biedrība Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi

Varasiestādes iesaistījušās novārdzinātā puikas lietā, kurš svēra vien 28 kilogramus 0

LETA
16:46, 27. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude par iespējamiem pārkāpumiem sociālās aprūpes iestādē, kas varētu būt ietekmējuši kāda jaunieša ar smagiem attīstības traucējumiem veselības stāvokli, aģentūru LETA informēja prokuratūra.

Svaigi tie ir daudz veselīgāki: pieci dārzeņi, kurus pirms lietošanas uzturā nevajadzētu termiski apstrādāt
Pēc iepazīšanās ar 26.augustā medijos izskanējušo informāciju ģenerālprokurora pienākumu izpildītājs Arvīds Kalniņš uzskatīja par nepieciešamu ierosināt pārbaudes lietu, lai izvērtētu valsts sociālās aprūpes centra amatpersonu rīcību.

Saskaņā ar Prokuratūras likumu prokuroram ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, ja ģenerālprokurors atzīst šādas pārbaudes nepieciešamību.

Prokurora sāktajā pārbaudē no iestādēm tiks pieprasīta visa nepieciešamā informācija, lai varētu izvērtētu notikušā apstākļus.

Latvijas Radio vēsta, ka Labklājības ministrija (LM) notiek pārbaudes sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Ezerkrasti”, no kuras uz grupu māju bērniem ar īpašām vajadzībām pārvests jaunietis, kurš, pēc aprūpētāju domām, esot nobadināts. Tikmēr pašā aprūpes centrā badināšanas fakts noliegts.

Latvijas Televīzija ziņoja, ka biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” cēlusi trauksmi – kādam jaunietim no sociālās aprūpes iestādes pienākusi rinda uz grupu dzīvokli, bet no iestādes atvestais puisis 18 gadu vecumā svēris nieka 28 kilogramus.

Biedrībā uzskata, ka jaunietis ar smagiem attīstības traucējumiem gandrīz nomiris līdzcilvēku nolaidības dēļ. To, ka puisis bijis nobadināts, viņa jaunajai aizgādnei sacījusi viņa ģimenes ārste, kura rūpējās par viņu pansionātā.

Krimināls
